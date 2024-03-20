Определилась самая счастливая страна в мире

Кремлю неизвестно об обещании хуситов не атаковать российские и китайские суда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет, ничего неизвестно. Ничего не могу сказать по этой теме», - сказал Песков.

О том, что Россия и Китай якобы договорились с хуситами в Йемене, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море без опасений, сообщало агентство Bloomberg. В обмен на это страны будто будут оказать политическую поддержку движению в Совете Безопасности ООН. Предположительно, российские и китайские дипломаты заблокируют резолюции с осуждением действий группировки. Но представители «Ансар Аллах» отказались комментировать эту информацию.

Ранее хуситы атаковали израильское судно и эсминец США в Красном море. В группировке заявили, что не дадут связанным с Израилем судам доходить до его портов, пока не прекратятся военные действия и блокада сектора Газа.