Оппозиция победила на парламентских выборах в Южной Корее

Национальная избирательная комиссия после подсчета 100% голосов объявила, что оппозиционная ДПК получит 175 из 300 мест в парламенте. Из них 161 мандат обеспечили за счет победы в округе, еще 14 мест - по пропорциональному представительству от дочерней Объединенной демократической партии. Нынешний триумф стал третьим после всеобщих выборов в 2016 и 2020 годах.

Правящей консервативной Партии народной власти достались 108 мест, в том числе 18 мест за счет пропорционального представительства Партии народного будущего. Лидер ПКП Хан Дон Хун взял на себя ответственность за поражение и объявил об отставке.

Южная Корея ввела санкции против двух лиц и стольких же компаний, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. В ответ на этот шаг посла Ли До Хуна вызвали в МИД России.