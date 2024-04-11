11 апреля 2024, 06:57

Оппозиция победила на парламентских выборах в Южной Корее

Unsplash
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В Южной Корее обработали все бюллетени на парламентских выборах. Победу одержала Демократическая партия Кореи, сообщило издание The Korea Times.

Национальная избирательная комиссия после подсчета 100% голосов объявила, что оппозиционная ДПК получит 175 из 300 мест в парламенте. Из них 161 мандат обеспечили за счет победы в округе, еще 14 мест - по пропорциональному представительству от дочерней Объединенной демократической партии. Нынешний триумф стал третьим после всеобщих выборов в 2016 и 2020 годах.

Правящей консервативной Партии народной власти достались 108 мест, в том числе 18 мест за счет пропорционального представительства Партии народного будущего. Лидер ПКП Хан Дон Хун взял на себя ответственность за поражение и объявил об отставке.

Южная Корея ввела санкции против двух лиц и стольких же компаний, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. В ответ на этот шаг посла Ли До Хуна вызвали в МИД России.

Южная Корея Выборы
11 апреля 2024, 07:08
Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме
РИА «Новости»
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Власти США понимают, что невозможно исключить Крым из состава России, но боятся это признать. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер, призвавшей преподать властям России «урок в контексте Крыма».

«Каким же образом он собирается „исключать“ Крым из состава России со всей тамошней президентской ратью? Каким образом? Задача невыполнима, понимают ли это в Вашингтоне? Понимают, полагаю, но боятся признать», - написал Пушков.

Политик отметил, что на этом фоне Уолландер приходится выступать в Конгрессе с публичными непрофессиональными оценками и «выдавать недостижимое за достижимое».

«Этот урок в итоге будет преподан им самим - не ставить недостижимые задачи перед собой, особенно имея дело с такой страной, как Россия», - добавил он.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет назвал бессильной злобой нацистов все угрозы атаковать Крымский мост.

США Крым Россия
11 апреля 2024, 05:55
В США заметили НЛО во время солнечного затмения
Freepik
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Жители США, наблюдающие полное солнечное затмение, заметили в небе неопознанный летающий объект. Видео с ним опубликовали в социальной сети X.

На кадрах видно, как странный летающий объект быстро исчез в облаках. Видео сняли в городе Арлингтон, штат Техас.

Пользователи Сети уже предположили, что это могло быть тенью самолета, пролетавшего над облаками во время затмения. Другие юзеры заявили, что это якобы внеземной космический корабль. Сам объект формой походил то ли на узкий диск, то ли на сигару.

Для больше эффекта запись сопроводили мелодией из сериала «Секретные материалы». Видео уже разошлось в соцсетях, собрав тысячи комментариев.

«Я тоже сразу подумал о самолете, когда увидел это. Впрочем, если бы он оказался настоящим НЛО, то было бы куда веселее», - написал один из пользователей.

Ранее пилоты рейса Москва - Волгоград, набирающие высоту в аэропорту Шереметьево, заметили в небе шар с серебристым оттенком без подвеса и на высоте свыше 10 тысяч метров.

США Видео Космос Солнце
11 апреля 2024, 05:00
Священник заживо сгорел из-за искры от свечки
Freepik
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В Испании заживо сгорел приходский священник, чья ряса воспламенилась, когда он зажигал свечи перед службой. Об этом сообщила газета Sur.

Все произошло в городе Сарагоса на северо-востоке страны. Хавьер Санчес во время пасхального бдения готовился отслужить мессу в монастыре, когда искра от свечи попала на его рясу и парафин, подготовленный им для службы. Все немедленно вспыхнуло.

Священника доставили в больницу с ожогами 50% тела. Несколько дней он пробыл в отделении интенсивной терапии, но врачи не смогли его спасти.

Санчес получил известность как «рок-священник» из-за своей любви к музыке. Он выпустил три альбома и даже снялся в скандальном клипе на одну из своих песен. В кадре он появился обнаженным и с ангельскими крыльями, прикрывая интимные места гитарой.

Ранее во Франции на заводе Saipol по переработке масличных культур в биотопливо произошли сильный взрыв и пожар, в результате которых серьезно пострадал один из сотрудников.

Священники Смертность Пожары Больницы Песни Испания
11 апреля 2024, 02:31
Бывший вице-президент Эквадора попытался покончить с собой
Global Look Press
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Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, которого задержали во время штурма мексиканского посольства, попытался покончить с собой. Об этом сообщил экс-президент страны Рафаэль Корреа в социальной сети Х.

Корреа рассказал, что дети Хорхе Гласа смогли связаться с политиком через Zoom.

«Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на [президента Эквадора] Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», - написал Корреа.

В субботу, 6 апреля, полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито, где укрывался бывший вице-президент Хорхе Глас. В администрации президента страны Даниэля Нобоа заявили, что политика приговорили к тюремному заключению, а предоставление ему убежища в дипмиссии было незаконным. После этого Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором.

Мексика Полиция Эквадор

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