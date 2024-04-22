22 апреля 2024, 14:25

Оппозиция Молдавии выставит единого кандидата на выборах президента

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Находящиеся в оппозиции политические партии Молдавии объединятся в преддверии президентских выборов в республике, чтобы выставить единого кандидата. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Она подчеркнула, что сейчас на такое сотрудничество согласились пять политических объединений. С остальными оппозиционными партиями идут переговоры. Глава автономии добавила, что, объединившись, участники выставят единого кандидата на пост главы Молдавии.

«Это будет кандидат, у которого будут шансы выиграть», - подчеркнула Гуцул.

Глава Гагаузии прибыла в Москву для участия в съезде оппозиционных молдавских политиков и общественников, выступающих против интеграции страны с Евросоюзом и настаивающих на вступлении в Евразийский экономический союз.

В ходе съезда находящийся в оппозиции политик и предприниматель Илан Шор объявил о создании нового политического блока «Победа». Именно от него на президентские выборы выставят единого кандидата.

Гуцул и Шор уточнили, что сами вступать в борьбу за пост президента Молдавии не смогут, так как не достигли возраста 40 лет, предусмотренного законодательством республики.

Съезд прошел на фоне объявления действующим президентом Молдавии Майей Санду о проведении референдума по вступлению страны в Евросоюз. Предварительной датой голосования назвали 20 октября.

Евгения Гуцул заявила, что жители Гагаузии примут участие в референдуме, но выступят против решения о вхождения страны в ЕС.

Находящиеся в оппозиции политические партии Молдавии объединятся в преддверии президентских выборов в республике, чтобы выставить единого кандидата. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Молдавия Оппозиция Выборы Гагаузия
22 апреля 2024, 14:53
Пополнит список целей. В МИД отреагировали на заявление Польши о ядерном оружии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Объекты на территории Польши в случае размещения там ядерного оружия США пополнят список целей для поражения при возможном столкновении России с НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

По мнению дипломата, заявления польского руководства о желании разместить ядерное оружие являются провокационными.

«Из-за участия Варшавы в отработке совместных ядерных миссий НАТО Россия в военном планировании относится к Польше с особым вниманием», - подчеркнула Захарова.

Ядерное оружие Мария Захарова Польша
22 апреля 2024, 12:35
Американец Бентли в последнем интервью рассказал о бое за Донецкий аэропорт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американец Рассел Бентли в последнем интервью, которое дал экс-депутату Красногорска Джеффу Монсону, заявил, что до участия в боевых действиях в Донбассе служил в американской армии. К ополчению ДНР он присоединился в 2014 году.

«Я прошел базовую подготовку и оказался на фронте 31 декабря 2014 года. Это был Донецкий аэропорт, мы сразу попали под перекрестный огонь. Это были тяжелые бои, тысячи выстрелов каждый день», - рассказал Бентли.

Он пояснил, что прошел военную подготовку в прошлом: в 1980-х три года служил в армии США.

«Я помню момент, когда решил приехать сюда. Тогда ВВС Украины нанесли удар по Луганску, много мирных жителей были убиты и ранены. Один парень снимал последствия авиаударов. Там была женщина по имени Инна. Она истекала кровью, но успела попросить позвонить ее семье. Вскоре она умерла», - поделился американец.

По словам Бентли, эта женщина смотрела в камеру так, будто обращалась именно к нему. И тогда Техас решил, что поедет в Донбасс и будет защищать таких, как она. Он понял, что выбрал правильную сторону в этом конфликте.

Американец пропал без вести 8 апреля, когда ВСУ атаковали Донецк.

Позднее о его гибели заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что Бентли сотрудничал со Sputnik в качестве корреспондента.

Донбасс Интервью Армия
22 апреля 2024, 12:32
Песков рассекретил подробности возможной личной беседы Путина и Пашиняна
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени смогут лично обсудить уход пограничников и другие вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Армения Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Никол Пашинян
22 апреля 2024, 12:31
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России не носят «розовые очки», поскольку понимают, что санкционные «упражнения» Запада будут продолжаться. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС расширить санкции на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Его слова привело РИА «Новости».

«Запад, расширяя санкции в отношении России, не остановится ни перед чем. Стиснув зубы, он готов испытывать негативные последствия этого», - пояснил официальный представитель Кремля.

Россия проанализирует возможные последствия от расширения санкций и минимизирует риски, исходя из собственных интересов, добавил он.

Ранее в МИД Швеции заявили, что в 14-й пакет антироссийских санкций хотят включить запрет для стран Евросоюза закупать российский СПГ.

Санкции Запад

Новости по теме