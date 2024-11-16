Оппозиция Абхазии объявила о бегстве президента

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - процитировал его Telegram-канал «D News Абхазия».

В итоге, как сообщил Микаа, переговоры между властями и оппозицией прекращены. Если президент не выйдет на связь, то парламент рассмотрит вопрос о его отставке.

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии прошли митинги. Участники протестов требовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки президента Бжании. Оппозиционеры подчеркивали, что акции направлены не против России, а против политики действующего президента.

Ране абхазское издание «Республика» сообщило, что Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.