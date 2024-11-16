16 ноября 2024, 09:34

Оппозиция Абхазии объявила о бегстве президента

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул страну. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - процитировал его Telegram-канал «D News Абхазия».

В итоге, как сообщил Микаа, переговоры между властями и оппозицией прекращены. Если президент не выйдет на связь, то парламент рассмотрит вопрос о его отставке.

Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии прошли митинги. Участники протестов требовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки президента Бжании. Оппозиционеры подчеркивали, что акции направлены не против России, а против политики действующего президента.

Ране абхазское издание «Республика» сообщило, что Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.

Абхазия Оппозиция Протесты в Абхазии Аслан Бжания
15 ноября 2024, 17:41
Израиль поразил сверхсекретный ядерный центр в Иране
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Израильские военные уничтожили в иранском городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия. Об этом сообщил сайт Axios.

Эту информацию изданию подтвердили три американских официальных лица, а также один израильский чиновник. По данным собеседников Axios, ЦАХАЛ поразил секретный центр в конце октября.

Информацию о поражении связанных с ядерной сферой объектов ранее публиковало агентство Reuters. Израильская армия ударила по расположенным рядом с Тегераном военному комплексу Парчин и заводу по производству баллистических ракет Ходжир. В результате атаки военные поразили три здания, где производилось твердое топливо, а также склад.

В конце октября радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана. После масштабной атаки израильских военных в исламской республике остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
15 ноября 2024, 14:06
Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два участника протестных акций зашли в здание абхазского парламента, что провести переговоры с депутатами. Об этом сообщил ТАСС.

Абхазия Протесты в Абхазии
15 ноября 2024, 12:32
Захарова призвала освободить россиян Труфанова и Харкина из плена ХАМАС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия призывает незамедлительно освободить двух россиян — Александра Труфанова и Максима Харкина, которых захватили в плен боевики ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия призывает незамедлительно освободить двух россиян - Александра Труфанова и Максима Харкина, которых захватили в плен боевики ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На сегодняшний день в плену остается более 100 человек <…>, повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц», - подчеркнула она.

Несколько дней назад палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеообращение россиянина Александра Труфанова , которого уже больше года держат в заложниках. На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении.

Ранее посольство России в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение Труфанова. После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.

* Признано в РФ террористической организацией

Израиль Мария Захарова Россия
15 ноября 2024, 05:55
Стали известны три главных покупателя российского газа в ЕС
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе — в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты рассчитали, что в 2024 году Россия поставила газа Евросоюзу на девять миллиардов евро. Трубопроводный газ в этом году снова стал главным в экспорте России, на него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ 4,4 миллиарда.

Франция за восемь месяцев увеличила закупки на 30%, потратив 1,9 миллиарда евро. Венгрия оказалась на втором месте после нее, ей поставили газа на 1,6 миллиарда. На третьей строчке расположилась Испания с импортом в 1,4 миллиарда. Также крупными покупателями стали Италия, Греция, Словакия и Бельгия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с Россией о возобновлении поставок. По его мнению, Америка может прекратить поставлять газ из-за высокого внутреннего потребления этого ресурса.

Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе - в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

США Венгрия Экспорт Газ Россия Испания Евросоюз Франция

Новости по теме