27 декабря 2023, 06:39

Оппозиция Абхазии объявила бессрочный протест против передачи госдачи в собственность России

РИА «Новости»
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Несколько сотен человек вечером 26 декабря собрались у здания парламента Абхазии. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против передачи госдачи в Пицунде в собственность России, сообщили «Известия».

Несогласованная демонстрация прошла мирно. По словам журналиста, сотни человек разговаривали и пили чай. За ними наблюдали военные, полицейские и медики.

Оппозиция объявила бессрочный протест. Она выступила против ратификации межправительственного соглашения от 19 января 2022 года о передаче государственной дачи «Пицунда» в собственность России. Этот вопрос планировали рассмотреть на заседании Народного Собрания Абхазии 27 декабря.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил участникам акции, что попросил депутатов в очередной раз отложить этот вопрос, созвать согласительную комиссию и после Нового года выработать общую позицию.

«Мы не выступаем против передачи госдачи России, но в тексте соглашения есть пункты, которые возмущают общественность», - сказал он.

В рамках сотрудничества России с Абхазией в Очамчирском районе создадут новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота. Республика изъявила желание войти в Союзное государство России и Белоруссии.

Абхазия Протесты
27 декабря 2023, 07:15
Си Цзиньпин предсказал неминуемое объединение Тайваня с Китаем
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Рано или поздно Тайвань присоединится к Китаю. Следует пресекать любые попытки препятствовать этому, заявил на выступлении в Пекине по случаю 130-летия со дня рождения Мао Цзэдуна председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало Nikkei Asia.

«Будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая. <…> [Объединение Тайваня с Китаем ] обязательно будет реализовано», - сказал он.

Си Цзиньпин напомнил, что Мао Цзэдун настаивал на объединении, но не смог добиться этого. Он назвал председателя Мао великим патриотом и национальным героем. Нынешний глава КНР заявил, что быстрого экономического развития удалось достичь благодаря реформам и открытости. Он обещал продолжить эти преобразования.

Тайвань получил все возможности для мирного объединения с Китаем, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Он предупредил, что если местные власти провозгласят независимость, начнется война.

Международные отношения Китай Тайвань
27 декабря 2023, 05:41
Робот напал на сотрудника завода Tesla в Техасе
Freepik
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Робот на гигафабрике компании Tesla в американском штате Техас напал на инженера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В газете сказано, что происшествие случилось еще в 2021 году. Машина схватила сотрудника вместо алюминиевых деталей автомобиля. В итоге у мужчины была открытая рана и сильное кровотечение.

По мнению адвоката Ханны Александр, которая представляет интересы сотрудников гигафабрики в Техасе, Tesla значительно занижает число ЧП для получения налоговых послаблений. Однако происшествия случаются нередко. В том числе один из работников умер из-за теплового удара во время строительства предприятия. Некоторые сотрудники поранились, но их случаи не зафиксировали в официальных отчетах.

Ранее предпринимателя Илона Маска обвинили в преувеличении возможностей автопилота Tesla на опубликованном видеоролике. Кадры публиковали в 2016 году. На них показали, как электромобиль преодолевает большое расстояние в режиме автопилота, а когда водитель вышел из машины, то она сама припарковалась в положенном месте.

Роботы Tesla Заводы
27 декабря 2023, 04:10
Канье Уэст на иврите извинился за антисемитские высказывания
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст попросил прощения у евреев за антисемитские высказывания. Он написал пост на иврите на странице в Instagram*.

«Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями», - написал артист.

Уэст отметил, что не хотел делать больно или проявлять неуважение. Теперь он сильно сожалеет о содеянном и извлечет урок из полученного опыта. Также рэпер пообещал искупить вину.

Ранее владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что Канье Уэста заблокируют на этой площадке. Причиной таких мер стали скандальные высказывания знаменитости. Он публично признался, что симпатизирует лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Соцсети Канье Уэст
27 декабря 2023, 03:12
«Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в России рекордную сумму
Freepik
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«Газпром» в 2024 году направит 270 миллиардов рублей в программы газификации и догазификации российских регионов. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время встречи с лидером России Владимиром Путиным, передало РИА «Новости».

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели - 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году», - сказал он.

По словам Миллера, уровень газификации по государству с 1 января следующего года составит 89% из 100% технически вероятной сетевой азификации в РФ. Также при программе догазификации «Газпром» в этому году выполнил объем работ на 50% выше, чем в прошлом. На начало следующего года заключат более миллиона соглашений на догазификацию.

Ранее стало известно, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании отметили, что заявка китайской стороны на поставку ресурсов из РФ превысила суточные контрактные обязательства. Компания отправила все, что запрашивал Китай. Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября.

Газ Россия Газпром

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