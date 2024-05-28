28 мая 2024, 16:06

Оппозиционный молдавский блок «Победа» решил провести второй съезд в Москве

Global Look Press
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Оппозиционный молдавский блок «Победа» намерен организовать второй съезд в Москве 9 июня. Об этом сообщил лидер движения Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Подтверждаю, что 9 июня в Москве пройдет съезд нашего блока „Победа“! Было бы здорово провести его в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно», - написал он.

Шор добавил, что Молдавия «остается захваченным государством». Лидер оппозиционного блока убежден, что власть этого режима будет недолгой.

Ранее Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Евросоюз. Он призвал своих сторонников проголосовать «против» в день проведения референдума и выступить таким образом против нищеты, бедности и использования молдаван в военных действиях в чужих интересах.

В мае молдавский оппозиционер Шор стал гражданином России. Он выступал против евроинтеграции и призывал Молдавию к сотрудничеству с Россией.

Молдавия Оппозиция Москва
28 мая 2024, 12:24
Погранслужба ФСБ оценила ситуацию на границе с Финляндией
Global Look Press
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Обстановка на границе России и Финляндии обострилась из-за действий Хельсинки. Такое заявление сделал руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА «Новости».

«Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму», - сказал Кулишов.

Он пояснил, что этому предшествовали односторонние шаги Финляндии, когда страна в конце 2023 года закрыла пункты пропуска через границу и прекратила международный пассажирский поток. Тогда власти объясняли это тем, что Россия якобы специально отправляет мигрантов в Евросоюз.

Ранее Финляндия сообщила, что может частично открыть границу с Россией , но только после принятия закона о выдворении мигрантов. Он позволит Финляндии бороться с ситуациями, при которых нелегальную миграцию используют для оказания давления на страну.

Финляндия ФСБ Международные отношения Россия Евросоюз Армия
28 мая 2024, 12:09
Байдена уличили в историческом ревизионизме после его слов о Второй мировой войне
Global Look Press
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Президент США Джо Байден страдает «синдромом исторического ревизионизма». Об этом заявил МИД России в комментарии по поводу слов американского лидера о Второй мировой войне.

По данным СМИ, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты освободили Европу и «буквально спасли мир», забыв о роли СССР и других стран. Как отметили в МИД России, «время безжалостно к институту американских президентов». Поколение лидеров, которые лично участвовали в той войне и точно не стали бы замалчивать решающий вклад СССР в победу над фашистами, ушло, отметили в ведомстве.

«Современные президенты США через одного страдают синдромом исторического ревизионизма. <…> Нынешний хозяин Белого дома явно не способен повторить слова своего предшественника: „Мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма, их героический подвиг никогда не будет забыт“», - заметили в министерстве.

После выступления Джо Байдена депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет обвинил его в оскорблении исторической памяти народов СССР. Посол РФ в США Анатолий Антонов указал на то, что власти Соединенных Штатов продолжают «курс на циничное принижение» решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов.

США Вторая мировая война Россия МИД РФ Джо Байден
28 мая 2024, 11:44
Китай призвал США не вмешиваться в их морские споры с третьими странами
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и его соседями. Такое заявление сделали в МИД КНР, сообщило РИА «Новости».

«США не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью использования моря для контроля над Китаем, не должны подрывать региональный мир и стабильность», - указано в сообщении.

Китай серьезно беспокоят американские провокации в окружающих Китай водах. КНР прозвала США уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы республики.

Между Соединенными Штатами и Китаем отношения обострились из-за Тайваня после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. КНР не признает суверенитета острова, считая его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США могут вступиться за Тайвань. Это может грозить серьезными последствиями, вплоть до прямого столкновения американского и китайского флотов. Американскую сторону уже уличили в подготовке к возможному конфликту с КНР.

США Международные отношения Китай
28 мая 2024, 11:37
Захарова назвала смех при слове «геноцид» традицией руководства Германии
Unsplash
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Смех при слове «геноцид» уже стал традицией для немецкого руководства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя хохот супруг глав Франции и ФРГ у мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

«Для руководства Германии, похоже, это стало традицией - смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», - напомнила Захарова в Telegram-канале.

В комментариях к посту пользователи назвали реакцию жен президентов «глупой и циничной» и отметили, что для них «ничего святого не осталось».

Первая леди ФРГ Эльке Бюденбендер и супруга президента Франции Брижит Макрон неожиданно расхохотались во время совместного посещения мемориала на второй день визита Макрона в Германию. Они почему-то развеселились, проходя мимо каменных плит в память об убитых евреях. На это обратили внимание немецкие СМИ.

Германия Мария Захарова Донбасс Франция Олаф Шольц Холокост

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