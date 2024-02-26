Оппозиционеры в Венгрии на митинге потребовали прямых выборов президента

В акции приняли участие до тысячи манифестантов. На сцену, установленную перед зданием парламента, вышли представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Párbeszéd, Momentum и Венгерской социалистической партии, а также мэр Будапешта Гергей Карачонь. Все они выступали перед толпой.

Через час после начала акции протеста начался дождь, поэтому некоторые начали уходить с площади. Оставшиеся держали плакаты с логотипами оппозиционных партий и лозунгами с критикой венгерского правительства. Представители партий осуществили сбор подписей за проведение выборов в стране.

Скандал в Венгрии начался в начале февраля, когда стало известно, что лидер государства Каталин Новак в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании экс-директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений директора-педофила.

После этого оппозиция призвала Новак покинуть пост, уже 10 февраля она сообщила о своей отставке. Потом на заседании парламента наметили выборы нового главы государства, на его пост правящая фракция «Фидес» выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

Ранее экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она отметила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в прошлом году, призналась в своей ошибке и заявила об уходе из политики.