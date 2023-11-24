Оппозиционеры в Германии потребовали досрочных выборов

По информации пресс-службы партии, две трети немцев недовольны работой Олафа Шольца. Они заявили, что политик не справился с актуальными политическими вызовами. В АдГ уточнили, что дело не только в нем - плохо работало все коалиционное правительство, поэтому нужно принять кардинальные меры.

«У этого может быть только одно последствие - отставка и новые выборы сейчас», - заявили в партии.

По конституции Германии канцлер может спросить у бундестага, пользуется ли кабмин поддержкой большинства депутатов. Если нет, он имеет право обратиться к президенту для роспуска и проведения досрочных выборов.

Немцы неоднократно призывали снять Олафа Шольца с должности канцлера. В мае 2022 года их возмутила его позиция по конфликту на Украине.