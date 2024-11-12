12 ноября 2024, 07:20

Оппозиционеры в Абхазии заблокировали тракторами мосты и трассу

РИА «Новости»
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Демонстранты в Сухуме с помощью сельскохозяйственной техники перекрыли республиканскую дорогу и два моста. Об этом заявил министр МВД Абхазии Роберт Киут, его процитировало агентство «Апсныпресс».

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост», - отметил он.

О протестах в республике и блокировке дороги доложили президенту Аслану Бжании. Он провел экстренное заседание Совбеза страны. Митинги начались после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии.

Оппозиционеры выдвинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики, начались потасовки. Министр внутренних дел подтвердил, что протестующие пытались штурмовать ворота.

Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее «массовыми беспорядками» и сообщил о случаях применения силы к сотрудникам службы безопасности.

Абхазия Протесты
12 ноября 2024, 04:01
Майкл Уолтц станет новым советником по нацбезопасности в администрации Трампа
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу пост советника от национальной безопасности в его администрации. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Газета назвала Уолтца ветераном «зеленых беретов», который имеет опыт военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», - сообщили авторы материала.

Издание отметило, что советник по нацбезопасности - должность очень влиятельная, при ее назначении не требуется утверждения сенатом. Советник координирует деятельность всех органов национальной безопасности.

Газета Daily Mail сообщила, что первым действием Трампа на посту президента будет возвращение бюста премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в овальный кабинет. Во время своего первого президентского срока он установил тесные связи с семьей Черчиллей.

США Белый дом в США Ветераны Военные Дональд Трамп НАТО
12 ноября 2024, 03:57
Самолет американской авиакомпании атаковали в Гаити
Unsplash
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Американский пассажирский лайнер обстреляли во время попытки приземления в Гаити, сообщило издание Miami Herald. После этого самолет отправили в Доминиканскую Республику. Представитель авиакомпании Spirit Airlines подтвердил информацию и добавил, что бортпроводник получил ранения.

Пассажиры во время стрельбы не пострадали, бортпроводник отделался «незначительными травмами». Собеседник издания не уточнил, сколько человек было на борту. Лайнер сел в Сантьяго.

«После прибытия рейса <…> проверка выявила повреждения самолета, характерные для стрельбы», - уточнил представитель Spirit Airlines.

После этого аэропорт Туссен-Лувертюр временно приостановил работу. Некоторые американские авиакомпании отменили рейсы в Порт-о-Пренс на 12 ноября.

В середине января американские и британские военные ударили по объектам хуситов в Йемене. После этого Росавиация запретила российским самолетам полеты над этой страной.

США Стрельба Самолеты
12 ноября 2024, 03:23
Чехи выразили мнение о жизни при социализме
РИА «Новости»
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Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше, чем сейчас. За последние пять лет число людей, которые думают подобным образом, увеличилось на 4%, свидетельствуют данные социологического опроса Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше. <…> При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%», - говорится в документе.

Чехи также оценили политическую систему в стране при коммунистах, 20% из опрошенных считают ее положительной, а 51% оценили ее негативно. Исследование проводили с 10 июня по 31 августа, в нем приняла участие одна тысяча человек.

Ранее чешские власти разрешили десяткам граждан вступить в ВСУ. При этом чешское законодательство исключает возможность участия чехов в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента.

Исследования Чехия Опросы Наука
12 ноября 2024, 03:10
Президент Абхазии Бжания провел экстренное заседание после стычки у здания СГБ
РИА «Новости»
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После потасовки у здания Службы госбезопасности в Сухуме президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Главы силовых ведомств доложили о мерах по предотвращению противоправных действий, сообщило издание «Апсныпресс».

Главе государства рассказали, что у здания парламента напали на депутата. Нападавших задержали - после этого сторонники оппозиции двинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики. Произошли стычки, были попытки прорыва ворот, уточнил министр внутренних дел Роберт Киут.

«После инцидента, который имел место сегодня, были установлены и задержаны четыре человека <…> Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания», - добавил генпрокурор республики Адгур Агрба.

На акции протеста вышли десятки жителей Сухума. Неизвестный попытался протаранить ворота здания Службы госбезопасности.

Абхазия Протесты Дороги Полиция

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