Оппозиционеров в Венесуэле накажут за непризнание победы Мадуро

«[Оппозиционеры] ложно объявили победителем президентских выборов другого человека, нежели тот, который был объявлен Национальным избирательным советом. <…> [Мачадо и Гонсалес] подстрекали полицейских и военных к неподчинению законам», - сказал он.

Сааб заявил, что они распространяли ложную информацию с целью запугивания и заговора, занимались узурпацией полномочий и совершали другие уголовно наказуемые преступления. Генпрокуратура начала расследование в отношении оппозиционеров.

Глава надзорного ведомства выступил через несколько часов после того, как Мачадо и Гонсалес призвали победившего на президентских выборах Николаса Мадуро прекратить репрессии против демонстрантов, а военных - не поддерживать его.