06 августа 2024, 06:56

Оппозиционеров в Венесуэле накажут за непризнание победы Мадуро

Unsplash
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Лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо и кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса обвинили в подстрекательстве к беспорядкам из-за непризнания результатов выборов. Генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб объявил о начале расследования, сообщило агентство Associated Press.

«[Оппозиционеры] ложно объявили победителем президентских выборов другого человека, нежели тот, который был объявлен Национальным избирательным советом. <…> [Мачадо и Гонсалес] подстрекали полицейских и военных к неподчинению законам», - сказал он.

Сааб заявил, что они распространяли ложную информацию с целью запугивания и заговора, занимались узурпацией полномочий и совершали другие уголовно наказуемые преступления. Генпрокуратура начала расследование в отношении оппозиционеров.

Глава надзорного ведомства выступил через несколько часов после того, как Мачадо и Гонсалес призвали победившего на президентских выборах Николаса Мадуро прекратить репрессии против демонстрантов, а военных - не поддерживать его.

Венесуэла Николас Мадуро Оппозиция Выборы
06 августа 2024, 07:46
Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
Unsplash
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Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Ученый умер в своем доме в Сан-Франциско.

Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц в 1957 году и стал вторым самым молодым лауреатом - на тот момент ему исполнился 31 год.

Он родился в Шанхае и учился в аспирантуре Чикагского университета. Его руководителем был знаменитый физик Энрико Ферми. За свою жизнь Ли Чжэндао внес значительный вклад в физику частиц, ядерную теорию и статистическую механику. Его «модель Ли» - перенормируемая модель теории поля - сыграла важную роль в решении фундаментальных вопросов квантовой теории поля.

Ранее в Токио на 91 году жизни скончался почетный профессор биохимии Акира Эндо. Он получил известность благодаря открытию вещества «статин».

США Ученые Китай Нобелевские премии
06 августа 2024, 07:29
Ядерный арсенал США признали устаревшим
Pxhere
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Американский ядерный арсенал сильно устарел и требует обновления. Такое мнение выразил аналитик Центра национальной безопасности Эллисона Роберт Питерс в статье для National Interest.

«Ядерный арсенал США настолько устарел, что наши враги больше не боятся его», - сказал он.

При этом, по словам Роберта, Россия и Китая смогли не только сохранить технологическое преимущество над Соединенными Штатами, но и приумножили его.

В США допустили риск ядерной войны из-за конфликта на Украине. Как заметил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, американские власти способны применить этот вид оружия на фоне критической ситуации в постсоветской республике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что формат «ядерной пятерки» не в лучшей форме по вине Запада. Как напомнила дипломат, Россия Франция, Китай, Соединенные Штаты и Великобритания имеют противоречия между собой. Однако за год председательства РФ смогла удержать формат на плаву.

Ядерное оружие США Россия Оружие
06 августа 2024, 04:48
Премьер Японии умолчал о том, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Unsplash
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Японский премьер-министр Фумио Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США. Речь политика транслировали на местном телеканале NHK.

«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», - сказал Кисида.

За все свое выступление премьер ни разу не упомянул, войска какой страны сбросили атомную бомбу на Японию. При этом политик отметил, что цель его государства заключается в том, чтобы достигнуть «мира без ядерного оружия».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила постпреда Японии в ООН Мицуко Сино в неуважении к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Она отметила, что японский дипломат, когда говорила, что не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянула, кто именно совершил эти удары.

Ядерное оружие США Япония Международные отношения Оружие
06 августа 2024, 04:10
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти в Парке мира
РИА «Новости»
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Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи произнес Клятву мира на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, в которой процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт мэрии.

«Экс-президент Горбачев однажды сказал так: „Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем“», - привел мэр слова Горбачева.

Траурная церемония по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы прошла в Мемориальном парке мира.

Потомок «отца атомной бомбы» Чарльз Оппенгеймер в начале июня посетил Японию и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Он заявил, что ту же науку и технологию можно использовать, чтобы спасти мир, а не уничтожить его.

Ядерное оружие СССР Япония Михаил Горбачев

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