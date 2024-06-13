Опозорился. Приступ смеха накрыл немецкого политика посреди выступления

Шеффлер вышел к трибуне, чтобы объявить результаты заседания комитета местного парламента. Однако во время официальной речи политик несколько раз прерывался. Он не мог сдержать приступы смеха, поправлял очки и утирал слезы.

Смех оказался заразительным. Коллеги политика, в том числе заседавшие в президиуме, делали замечания и тоже заливались смехом. Шеффлер с трудом смог закончить выступление.

В 2023 году героем мемов в Германии стал другой политик - канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он упал во время пробежки, получил ссадины лица и надел повязку на глаз. Из-за травмы ему пришлось отменить поездку в город Херинген.