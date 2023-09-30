«Опозорили нас на весь мир». Турецкие власти закрыли опасный для туристов бар в Стамбуле
Турецкие власти заявили, что закрыли один из баров в Стамбуле после множества случаев вымогательства денег у туристов. Об этом рассказали в местной газете Cumhuriyet.
«В заведении девушки, изображавшие клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет в 100 тысяч лир (более 3650 долларов) и выше и требовали оплаты, угрожая», - написали в газете.
С 2021 года правоохранители накопили около 80 подобных случаев - туристы регулярно писали на бар заявления, однако собрать доказательства по делу о мошенничестве всегда не удавалось. Однако потом все эпизоды дела объединили, провели расследование и задержали в общей сложности более 20 работников бара, в том числе и подсадных девушек.
«Клуб опозорил нас на весь мир», - заключили в издании.