«Опозорили нас на весь мир». Опасный для туристов бар закрыли в Стамбуле

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Турецкие правоохранители раскрыли реализацию системы мошенничества в баре Oasis на берегу Босфора. Из-за нее туристы лишались крупных сумм денег.

Начиналось все с того, что одиноких приезжих приглашали выпить пива в баре «новые знакомые», которые в нем же и работали.

«В заведении девушки, изображавшие клиенток, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет в 100 тысяч лир (более 3650 долларов) и выше и требовали оплаты, угрожая», - написали в статье.

С 2021 года правоохранители зафиксировали около 80 подобных случаев - туристы регулярно писали на бар заявления, однако собрать доказательства по делу о мошенничестве не удавалось.

Потом эпизоды дела все же объединили, провели расследование и задержали в общей сложности более 20 работников бара, в том числе и подсадных девушек.

«Клуб опозорил нас на весь мир», - заключили в издании.

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