Оператор платежной системы «Мир» попал под санкции США
Власти Соединенных Штатов ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Под ограничения также попали несколько банков, сообщил сайт kp.ru.
Новый вашингтонский санкционный список пополнили банки - «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.
Девелоперская группа ПИК и производитель машин бренд Aurus также попали под ограничения США.
Ранее Евросоюз наложил санкции на председателя Народного совета ДНР Артема Жогу, председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. В 13-й пакет антироссийских санкций попали - руководители пяти регионов России. Речь идет о главах ХМАО, Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей.