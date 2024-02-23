Оператор платежной системы «Мир» попал под санкции США

Останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами нашли в Карабахе. О массовом захоронении сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, написало РИА «Новости».

«Останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой», - передали в прокуратуре.

Людей захоронили минимум 25 лет назад, уточнили в пресс-службе. Могилу обнаружили во время земельных работ в центральной части города Ходжалы. Место происшествия продолжают изучать, началось расследование.

Ранее поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки около 100 человек , в том числе детей, обнаружили в нескольких километрах от города Волосово, где в военное время находился фашистский концлагерь «Дулаг-102».