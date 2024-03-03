Операцию по поимке радикалов из «Фракции Красной армии» начали в Берлине

По данным издания, утром 3 марта жители района Фридрихсхайн слышали выстрелы. Правоохранители задержали не менее двух человек. Информацию о пострадавших при стрельбе журналисты не привели.

На этой неделе в Берлине арестовали участницу RAF Даниэлу Клетте, которая, предположительно, участвовала в двух терактах. Речь идет о подрыве тюрьмы в Вайтерштадте и нападении на посольство США в Бонне в начале девяностых.

«Фракцию Красной армии» основали в Германии в конце 1970-х. Ее назвали в честь советской, кубинской и китайской армий. Участники группировки считали свою деятельность партизанской войной против буржуазии, которая пришла к власти после Второй мировой войны.

Ранее в Германии спецназ по ошибке штурмовал не ту квартиру и ранил невиновного жителя Билефельда.