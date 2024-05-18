18 мая 2024, 08:01

Операцию Израиля в Рафахе по запросу Алжира и Словении обсудят в Совбезе ООН

Global Look Press
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Алжир и Словения обратились к ООН с требованием провести заседание Совбеза организации в связи с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник издания рассказал, что заседание назначили на 20 мая. Главной темой встречи станет ситуация в Рафахе, который находится на южной границе палестинского анклава с Египтом.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика - Рафах», - отметил собеседник агентства.

Ранее израильские военные обстреляли Рафах после провала переговоров с ХАМАС в Каире. Очевидцы заявили о боевых действиях на территории города и воздушных ударах. По данным ООН, в сектор Газа практически прекратили поставлять топливо. Больше всего от его дефицита пострадал юг анклава. Заместитель постоянного представителя главы ООН Фархан Хак назвал ситуацию с топливом критической.

Израиль Египет ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 мая 2024, 07:22
Трамп предупредил о возможном начале третьей мировой войны до выборов в США
Global Look Press
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Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президента в США. Об этом заявил американский экс-лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота. Трансляцию выступления в прямом эфире провел телеканал CNBC-TV18.

Политик рассказал, что США предстоят опасные месяцы из-за того, что у власти находится Джо Байден.

«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», - указал кандидат в президенты.

Трамп добавил, что не допустил бы украинский конфликт, если бы занимал пост лидера США. Политик добавил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре обязательно урегулирует эту ситуацию.

Ранее Байден и Трамп договорились провести дебаты 27 июня. Известно, что встреча пройдет на площадке канала CNN. Имена ведущих дебатов и другие детали дебатов пока не раскрываются.

США Дональд Трамп Оружие Выборы президента США Выборы
18 мая 2024, 03:52
Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США
РИА «Новости»
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Совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина, высказанные в ходе двухдневного визита президента РФ в Пекин, стали пощечиной для США. Такое мнение выразили журналисты газеты Financial Times.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», - заявили журналисты.

Авторы статьи привели пример слова Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между Россией и Китаем. Также на встрече лидеров прозвучало обещание противостоять американскому давлению.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство в правительстве США. Он отметил, что власти будут отслеживать развитие сотрудничества между обеими странами.

США Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
18 мая 2024, 03:31
К участникам стихийной акции в центре Бишкека на переговоры вышла полиция
РИА «Новости»
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Участники стихийной акции в центре Бишкека согласились разойтись в результате переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным авторов статьи, разговор с жителями города прошел в спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека собрались около тысячи человек. Люди вышли на улицу из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, разместившимися в одном из городских хостелов. Драка произошла в понедельник, 13 мая. В результате конфликта несколько человек пострадали. Полицейские задержали 10 участников драки. Задержанные записали видео с извинениями.

В пятницу вечером жители Бишкека вышли на улицы, чтобы «разобраться» с иностранцами. Полиция оцепила несколько улиц в центре города, чтобы не допустить беспорядков.

Драки Киргизия Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 03:04
Армия США провалилась на некоторых испытаниях во время учений НАТО
РИА «Новости»
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Американские военные продемонстрировали неспособность к оперативному форсированию водной преграды во время учений в Польше. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, британские военнослужащие форсировали реку Драва за 18 минут. Они это сделали при помощи военной машины-амфибии немецкого производства М3, которая используется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды Американцам же для решения этой задачи потребовался целый час. При этом они переправлялись через реку по понтону времен Вьетнамской войны.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что РФ внимательно следит за интенсификацией американо-японских маневров у своих границ. Он подчеркнул, что японскую сторону регулярно предупреждают о том, что Россия будет вынуждена принять меры для блокирования военных угроз.

США Военные учения Военные

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