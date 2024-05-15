Операция Фицо прошла успешно

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В швейцарском городе Цофинген вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным полиции, злоумышленник ранил нескольких человек. Его задержали.

Ранее, пожилой мужчина из словацкого города Левице совершил покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо, выстрелив в него пять раз.

Политик получил огнестрельные ранения , его госпитализировали в краевой медицинские центр Банска Быстрица с кровотечением в брюшной полости. Фицо находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Нападавшего задержали. Им оказался бывший активист либеральной партии страны.