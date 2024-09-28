28 сентября 2024, 21:39

Операция ЦАХАЛ по ликвидации главаря «Хезболлы» попала на видео

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Во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Военную операцию показала пресс-служба Армии обороны Израиля.

На видео попали взлет и возвращение истребителя F-15I, который, как сообщил ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу Хезболлы в Ливане и ликвидации Насраллы. Кроме того, армейская пресс-служба опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля Томера Бара и командующего 69-й эскадрильей.

«Мы доберемся до всех и везде», - сказал пилот.

«Хезболла» подтвердила смерть Насраллы. Израильская авиация сбросила на его бункер несколько десятков бомб. После его гибели в безопасное место эвакуировался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Кроме Насраллы при последних бомбардировках в Бейруте погибли командир воздушных сил «Хезболлы» Мухаммед Хусейн Срур, командующий ракетными войсками движения Ибрагим Кубейси и другие военачальники.

Авиация Израиль Истребители Видео Войны Ливан
28 сентября 2024, 20:23
Стало известен возможный преемник ликвидированного главы «Хезболлы»
Global Look Press
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Организацию «Хезболла» после ликвидации Хасана Насраллы может возглавить его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Такое предположение высказали источники в израильском Минобороны, сообщила газета The New York Times.

Сафи ад-Дин - ключевая фигура в политической и социальной деятельности «Хезболлы». При этом он был одним из немногих высокопоставленных лидеров движения, кто не присутствовал на месте удара, в результате которого был убили Насраллу и других командиров.

Предполагается, что Сафи ад-Дин в ближайшее время может занять должность генерального секретаря «Хезболлы». Такого мнения придерживаются три высокопоставленных собеседника газеты.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию Насраллы и нескольких его соратников в результате мощного удара по Бейруту.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство лидера «Хезболлы» совершили по указанию США.

Израиль Убийства Военные
28 сентября 2024, 18:07
В МИД назвали убийство Насраллы политическим
РИА «Новости»
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В российском МИД осудили политическое убийство Израилем лидера «Хезболла» Хасана Насраллы и призвали к незамедлительному прекращению боевых действий. Заявление внешнеполитического ведомства привела его пресс-служба.

«Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока», - отметили в министерстве.

Израиль Убийства МИД РФ Ближний Восток
28 сентября 2024, 17:10
Иран обвинил в убийстве Насраллы США
РИА «Новости»
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Убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы произошло по команде США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова привело государственное телевидение исламской республики.

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера „Хезболлы“», - сказал Пезешкиан.

О гибели одного из основателей «Хезболлы» после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Подтвердив эту информацию, движение пообещало продолжит борьбу с Израилем, но уже более жестко.

По данным издания Ynet , израильские военные сбросили 85 бомб на бункер в Бейруте. В этот момент в нем находился Насралла.

США Убийства Иран
28 сентября 2024, 11:37
В ФРГ задержали супругов за незаконный показ российских каналов, им грозит тюрьма
Global Look Press
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Сотрудники правоохранительных органов в Германии задержали супружескую пару, которую заподозрили в незаконном предоставлении доступа к российским телевизионным каналам, попавшим под санкции Евросоюза. Об этом сообщила таможня ФРГ.

По данным следствия, 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством, проживающие в городе Карлсруэ, как минимум с начала 2022 года распространяли онлайн-доступ к нескольким российским телеканалам, находящимся под ограничительными мерами ЕС.

Во время обыска у подозреваемых изъяли оборудование для стриминга, некие «письменные доказательства» и 40 тысяч евро наличными. Также конфисковали интернет-домен, через который осуществлялся доступ к таким российским телеканалам, как «Россия 1» и RT.

Прокуратура Карлсруэ обвинила супругов в нарушении закона о внешней торговле. За организацию незаконной трансляции российских телеканалов, подпавших под санкции, им грозит до года тюремного заключения.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел тысячи ограничительных мер против Москвы, включая блокировку доступа к российским СМИ, таким как Sputnik и RT.

Ранее посол по особым поручениям по проблемам киберпреступлений и цифровой политике Госдепартамента США Натаниэль Фик перепутал телеканал RT и медиагруппу «Россия сегодня», отвечая на вопрос о введенных против российских СМИ санкциях.

Германия Санкции Аресты Телевидение

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