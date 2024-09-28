Операция ЦАХАЛ по ликвидации главаря «Хезболлы» попала на видео

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На видео попали взлет и возвращение истребителя F-15I, который, как сообщил ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу Хезболлы в Ливане и ликвидации Насраллы. Кроме того, армейская пресс-служба опубликовала радиопереговоры командующего ВВС Израиля Томера Бара и командующего 69-й эскадрильей.

«Мы доберемся до всех и везде», - сказал пилот.

«Хезболла» подтвердила смерть Насраллы. Израильская авиация сбросила на его бункер несколько десятков бомб. После его гибели в безопасное место эвакуировался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Кроме Насраллы при последних бомбардировках в Бейруте погибли командир воздушных сил «Хезболлы» Мухаммед Хусейн Срур, командующий ракетными войсками движения Ибрагим Кубейси и другие военачальники.