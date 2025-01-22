22 января 2025, 03:22

OpenAI, SoftBank и Oracle создадут компанию, которая инвестирует в ИИ 500 млрд долларов

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Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. Это объявление он сделал, выступая в Белом доме во вторник, сообщило издание Bloomberg.

Трамп рассказал, что Stargate станет совместным проектом компаний OpenAI, SoftBank и Oracle и пообещал помогать проекту чрезвычайными распоряжениями.

«Вместе эти технологические гиганты, занимающие лидирующие позиции в мире, объявляют о создании StarGate. <…> Эта новая американская компания инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», - заявил американский лидер.

Председатель компании Oracle Ларри Эллисон рассказал, что для реализации проекта в Техасе уже строят дата-центры, а также уже есть планы на постройку их в других штатах.

Глава OpenAI Сэм Альтман в своей части выступления заявил, что проект поможет сделать много «невероятных вещей» в разных областях, включая медицину.

«Я уверен, с развитием этой технологии мы увидим, как болезни будут лечиться на беспрецедентном уровне», - отметил Альтман.

Глава японского SoftBank Масаеси Сон сообщил о том, что банк «немедленно вложит» 100 миллиардов долларов в развитие ИИ.

Ранее в ходе своего выступления на инаугурации Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста , которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города.

США Банки Доллары США Белый дом в США Болезни Искусственный интеллект Дональд Трамп Медицина Технологии
22 января 2025, 03:13
Трамп высоко оценил умственные способности Путина
РИА «Новости»
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Президент США Дональд Трамп объяснил якобы неуважение российского лидера Владимира Путина к бывшему лидеру Штатов Джо Байдену. По его словам, российский глава умен и понимал, кто такой Байден. Об этом Трамп заявил в ходе своего выступления в Белом доме, его слова привело РИА «Новости».

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает», - сказал Трамп, говоря о российском президенте.

Владимир Путин ранее отмечал, что дипломатические отношения между Россией и Америкой были прерваны по инициативе администрации Байдена. Также он сообщил, что разделяет желание Трампа о недопущении третьей мировой.

Президент США заявил накануне журналистам в Белом доме, что в качестве меры воздействия на Россию предпочитает тарифы вместо санкций. По его словам, тарифы лучше, потому что они сохраняют силу доллара.

США Доллары США Белый дом в США Отношения Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден
22 января 2025, 00:44
Число жертв пожара в турецком отеле увеличилось до 76
Global Look Press
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Число жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76. Такие цифры назвал глава МВД Турции Али Ерликая, его слова привело агентство Anadolu.

«По последним данным, число погибших выросло до 76», - сообщил министр.

Он уточнил, что власти установили личность 52 жертв пожара, тела 45 из них уже передали родственникам.

Глава МВД также рассказал, что для проведения расследования полиция задержала девять человек, включая владельца отеля.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января в ресторанной части 12-этажного отеля. Вскоре пламя охватило все деревянное здание. В это время в гостинице проживали 237 человек. После того, как персонал гостиницы заметил пламя, постояльцев стали экстренно эвакуировать и размещать в отелях города. Однако, пожар долгое время не удавалось потушить, и спасатели предупредили, что зданию грозит обрушение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к нации после заседания кабинета министров объявил 22 января днем национального траура в связи с массовой гибелью людей в результате пожара.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану и попросил его передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Спасатели Турция Пожары Обрушения Отели Реджеп Эрдоган Россия Полиция
21 января 2025, 23:26
Полиция Казахстана начала расследование из-за песни, оскорбляющей русских
РИА «Новости»
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В Казахстане началось досудебное расследование против местного блогера Темирлана Енсебека за песню, оскорбляющую русских. Об этом сообщила пресс-служба полицейского департамента Алма-Аты, подробности привело РИА «Новости».

Речь в деле идет о песне «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского - «Йоу, русские» - прим. ред.). В ней используется нецензурная лексика и шовинистские высказывания против русских. Блогер разместил песню на своей странице в социальной сети, при этом он не является автором композиции.

«Возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом - он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», - пояснили в департаменте полиции.

Полиция устанавливает личность автора песни. За разжигание социальной, расовой и религиозной розни в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Богословы в Казахстане признали, что квадробинг противоречит нормам ислама. Аят из Корана говорит, что Аллах создал «человека в наилучшем образе», поэтому уподобление человека животному считается недопустимым унижением.

Казахстан Песни Блогеры Полиция
21 января 2025, 22:18
Слова Трампа назвали «пинком под зад» Евросоюзу в области нацбезопасности
РИА «Новости»
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Слова президента США Дональда Трампа на инаугурации о тратах стран НАТО на оборону могут стать «пинком под зад» для Европы, чтобы заняться автономностью обороны ЕС. Такое заявление сделал в эфире радиостанции France Inter глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборонные расходы 5% ВВП.

«Для европейских столиц, говоря грубо, это серьезный удар под зад, потому что уже многие десятилетия, включая 1960-е годы в начале холодной войны, всегда было искушение расположиться под американским ядерным зонтиком», - заявил Лекорню.

Он отметил, что жесткие слова американского президента могут привести к «шоку и осознанию».

Трамп нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе в своей инаугурационной речи, заявил сенатор Алексей Пушков. Из-за решения нового президента США евролибералы пришли в шок и ужас.

США Дональд Трамп Евросоюз НАТО ВВП Инаугурация Трампа 2025

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