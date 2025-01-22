OpenAI, SoftBank и Oracle создадут компанию, которая инвестирует в ИИ 500 млрд долларов

Трамп рассказал, что Stargate станет совместным проектом компаний OpenAI, SoftBank и Oracle и пообещал помогать проекту чрезвычайными распоряжениями.

«Вместе эти технологические гиганты, занимающие лидирующие позиции в мире, объявляют о создании StarGate. <…> Эта новая американская компания инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в США», - заявил американский лидер.

Председатель компании Oracle Ларри Эллисон рассказал, что для реализации проекта в Техасе уже строят дата-центры, а также уже есть планы на постройку их в других штатах.

Глава OpenAI Сэм Альтман в своей части выступления заявил, что проект поможет сделать много «невероятных вещей» в разных областях, включая медицину.

«Я уверен, с развитием этой технологии мы увидим, как болезни будут лечиться на беспрецедентном уровне», - отметил Альтман.

Глава японского SoftBank Масаеси Сон сообщил о том, что банк «немедленно вложит» 100 миллиардов долларов в развитие ИИ.

Ранее в ходе своего выступления на инаугурации Трамп заявил, что планирует реализовать космическую программу, в ходе которой человек отправится на Марс. По его словам, Соединенные Штаты вновь станут страной роста , которая будет увеличивать свое богатство, расширяя территории и строя города.