ОПЕК+ продлила действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2025 года

«Сохранить уровень общей добычи нефти для стран - участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, <…> начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года», - указали в документе.

Квоты по добычи нефти остались прежними, изменений коснулись только ОАЭ, для этой страны потолок увеличили на 300 тысяч баррелей в сутки. Это увеличение будет постепенным, отметили в ОПЕК+.

В марте президент Владимир Путин отметил, что ОПЕК+ помогает держать цены на нефть и обеспечить доход бюджета страны, но добыча нефти при этом сокращается.