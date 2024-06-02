02 июня 2024, 20:58

ОПЕК+ продлила действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2025 года

РИА «Новости»
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Страны ОПЕК+ на министерской встрече в гибридном формате продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2025 года. Все квоты, за исключением ОАЭ, оставили без изменений. Об этом сообщили в коммюнике по итогам заседания.

«Сохранить уровень общей добычи нефти для стран - участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, <…> начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года», - указали в документе.

Квоты по добычи нефти остались прежними, изменений коснулись только ОАЭ, для этой страны потолок увеличили на 300 тысяч баррелей в сутки. Это увеличение будет постепенным, отметили в ОПЕК+.

В марте президент Владимир Путин отметил, что ОПЕК+ помогает держать цены на нефть и обеспечить доход бюджета страны, но добыча нефти при этом сокращается.

Нефть ОАЭ ОПЕК
02 июня 2024, 18:59
Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам
Unsplash
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Власти Мальдив запретят израильтянам въезжать в страну. Такое решение правительство приняло на фоне возмущения из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщила газета Sun.

Министр внутренних дел Али Ихусан заявил, что правительство внесет необходимые поправки в законодательство, чтобы ограничить въезд по израильским паспортам.

Для ускорения процесса кабмин организовал специальный комитет. В эту структуру вошли генпрокурор, министры экономики, туризма, внутренних дел и глава МИД. Правительство также назначило спецпосланника президента, который будет проводить сбор средств для палестинцев и вести переговоры с другими мусульманскими государствами с целью урегулирования конфликта в анклаве.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, политику нельзя давать возможность выступать перед конгрессом.

Израиль Паспорта Туризм Конфликт Израиля и Палестины
02 июня 2024, 18:38
«Я с этим соглашусь». Трамп подготовился к тюрьме
РИА «Новости»
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Экс-глава Соединенных Штатов и кандидат в президенты Дональд Трамп примет любое решение суда по делу о фальсификации деловых документов. В беседе с Fox News он заявил, что готов отсидеть в тюрьме.

«Я с этим соглашусь», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вариантах приговора судьи.

Трамп допустил возможность подобного исхода. Он отметил, что суд над ним может создать напряжение в обществе. Это приведет к переломному моменту для американцев.

Судебный процесс над Трампом состоится в Нью-Йорке 11 июля, в этот день экс-президенту США вынесут приговор.

Присяжные признали Трампа виновным в подделке документов , по которым он якобы хотел скрыть выплаты за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако политик настаивает на своей невиновности и называет вердикт «позорным».

США Суд Дональд Трамп
02 июня 2024, 17:50
«Так вкусно». Путин восхитился узбекскими фруктами
Unsplash
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Президент Владимир Путин высоко оценил фрукты из Узбекистана и поблагодарил главу Минсельхоза Иброхима Абдурахмонова за угощение. Запись с главой государства показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Путин перед переговорами с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретился в Ташкенте с узбекским министром.

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», - признался российский лидер.

В ответ министр рассказал о стремлении государства продолжить расширять свой рынок в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился подробностями встречи Путина и лидера Узбекистана. Президенты до поздней ночи беседовали в доме Мирзиеева, а утром продолжили разговор за завтраком. По словам Пескова, повестка переговоров была обширной.

Кремль Россия Переговоры Владимир Путин Узбекистан Москва
02 июня 2024, 17:06
Нового президента выбрали в Исландии
Unsplash
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Бизнесвумен Халлу Тамасдоттир избрали президентом Исландии. Об этом информировала телерадиокомпания RUV.

За нее отдали 34,3% голосов. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2%. Соперница поздравила 55-летнюю предпринимательницу с победой и выразила уверенность в том, что та будет хорошим лидером страны.

Явка на выборах превысила 75%. Всего кандидатов было 12. В голосовании участвовали 267 тысяч жителей (всего в Исландии живут около 380 тысяч).

Халла Тамасдоттир стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост в течение 16 лет с 1980 года.

Лидер Исландии имеет право налагать вето на законопроекты и в ряде случаев созывать референдумы, но в целом его роль скорее символическая, отметил « Интерфакс ».

В 2023 году наблюдатели из Исландии присутствовали на выборах в России.

Выборы

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