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Доллар сдает позиции Роль доллара является основой глобального лидерства Америки, но БРИКС вытесняет эту валюту с мирового рынка.

«Дедолларизация мировой экономики может иметь опасные последствия для Соединенных Штатов», - отметили авторы статьи.

Долларизация позволяет США влиять на формирование международной финансовой политики и заставляет мировое сообщество адаптироваться к экономическим решениям, принимаемым в Вашингтоне. Снижение важности доллара ведет к тому, что Россия становится невосприимчивой к санкциям «в ответ на плохое геополитическое поведение».

«Снижение спроса на валюту может сделать экспорт более дешевым, но это также снизит покупательную способность доллара и подорвет уверенность в его стабильности», - указали журналисты.

Санкционный провал Саммит БРИКС показал, что организация имеет огромное влияние на нефтяном рынке. Это позволит странам-участницам заменить доллар на мировых энергетических рынках своей валютой.

Издание напомнило, что американские власти пытались нанести удар по России при помощи санкций. Белый дом, например, конфисковал российские активы на сумму 600 миллиардов долларов, РФ исключили из SWIFT.

«Но санкции, какими бы жесткими они ни были, оказались неэффективными», - написал автор статьи.

Россия вышла победителем - страна продолжила постепенный отказ от доллара, показала устойчивость к западным санкциям и расширила свое влияние. На фоне успехов России страны Запада столкнулись с экономическим кризисом и падением в технологическом секторе. Причем самые крупные потери понес Евросоюз, впавший в зависимость от США.