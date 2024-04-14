14 апреля 2024, 12:33

Опасную эскалацию увидели в России после ночного обстрела Израиля Ираном

РИА «Новости»
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Атака большим количеством ракет и беспилотников по территории Израиля со стороны Ирана привела к очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке. До такой ситуации довели неурегулированные конфликты в регионе, первым из которых являются споры Израиля и Палестины. На это указали в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве выразили крайнюю озабоченность ночной атакой и призвали все стороны к сдержанности.

«Рассчитываем, что региональные государства решат имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», - отметили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что МИД Ирана назвал атаку частью самообороны , на которую имеет право по статье устава ООН, и ответом на нападения на свои объекты, включая удар по зданию консульского отдела посольства в Дамаске.

Из-за позиции западных членов Совета Безопасности ООН адекватной реакции на этот случай не было, отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали россиян, находящихся в Израиле, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и следовать всем рекомендациям консульства и департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Иран запустил в сторону Израиля большое число беспилотников и ракет в ночь на воскресенье, 14 апреля. В Исламской Республике назвали проведенную операцию «Правдивое обещание». Целью атак глава Генштаба Ирана назвал информационный центр на границе с Сирией, а также авиабазу Неватим сил обороны Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов , выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехватили средства ПВО. Он подтвердил, что часть ракет попали на авиабазу, но серьезного ущерба не причинили.

Израиль Ракеты Беспилотники Международные отношения Россия МИД РФ Иран
14 апреля 2024, 12:49
Иран ударил по израильской военной базе в пустыне Негев
Global Look Press
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В ночь на 14 апреля Иран ударил по военной базе Израиля Неватим в пустыне Негев. Она получила незначительные повреждения, сообщила газета The Times of Israel.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что иранские военные запустили по территории страны десятки баллистических ракет. Большую их часть удалось перехватить.

«Иран <…> причинил небольшой ущерб военной базе», - добавил Хагари.

Перехват ракет и беспилотников совершил противоракетный комплекс дальнего радиуса действия Arrow. На борьбу с воздушными целями в небо также подняли истребители. По словам представителя ЦАХАЛ, в основном эти действия вели за пределами Израиля при поддержке ВВС США и Великобритании.

Хагари подчеркнул, что в районе пустыни Негев пострадал минимум один человек. Ранения получила женщина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в большом конфликте на Ближнем Востоке , поэтому пытаются вести себя довольно сдержанно.

США Израиль Ракеты Военные Россия Иран
14 апреля 2024, 11:47
Израиль решил скоординировать с США ответный удар по Ирану
Global Look Press
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Власти Израиля решат вместе с союзниками, какие меры предпринять в качестве ответных на удар Ирана. Об этом написала газета New York Times, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

«Ответ Израиля будет скоординирован с союзниками», - заявил собеседник издания.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран проявил себя как террористическое государство, атаковав в ночь на 14 апреля территорию Израиля. Однако, подчеркнул он, ЦАХАЛ вместе с союзниками во главе с США успешно отразили атаку , сбив иранские ракеты и беспилотники.

Иран нанес массированный удар по Израилю в рамках операции «Правдивое обещание». В Генштабе страны заявили, что достигли своих целей. Военное руководство Ирана предупредило Израиль, что следующая операция может быть масштабнее.

Власти Израиля решат вместе с союзниками, какие меры предпринять в качестве ответных на удар Ирана. Об этом написала газета New York Times , ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

Израиль Иран
14 апреля 2024, 11:39
Россиянин оказался на захваченном Ираном израильском контейнеровозе
Unsplash
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На борту захваченного иранскими военными израильского контейнеровоза в Ормузском проливе оказался российский гражданин. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Иране.

«В целях оказания необходимого консульского содействия находимся в постоянном контакте с местными властями на предмет установления всех деталей нахождения российского гражданина Колчанова Т.С. на борту морского судна Aries», - заявили в дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что поддерживают прямую связь с родственниками соотечественника.

О захвате израильского коммерческого судна MSC Aries в Ормузском проливе стало известно в субботу, 13 апреля. СМИ сообщали, что на борт контейнеровоза с вертолета десантировались иранские военные и установили над ним контроль. После этого судно доставили в иранские территориальные воды.

Израиль Россия Иран
14 апреля 2024, 11:29
Израиль заявил, что сорвал атаку Ирана
Global Look Press
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Израиль, США и партнеры сорвали атаку Ирана, которая произошла в ночь на 14 апреля. Об этом в соцсети X написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, Иран показа свое «истинное лицо» террористического государства, атаковав Израиль сотнями ракет и БПЛА.

«Мир также увидел силу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силу коалиции», - добавил Галант.

Глава Минобороны подчеркнул, что израильские военнослужащие действовали исключительно и готовы к любому развитию событий.

«Кампания еще не окончена, мы бдительны и сильны», - заявил Галант.

Иран нанес удар по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии, которая произошла 1 апреля. Тогда при ударе погибли офицеры КСИР.

Ранее в Генштабе ВС Ирана заявили, что целью удара была израильская авиабаза Неватим.

США Израиль Ракеты Иран

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