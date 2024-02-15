«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», - заявил он.

По его словам, США пора остановиться и задуматься, что американцы делают на Украине, как их участие служит национальным интересам страны, и какие реальные цели преследует. Помимо этого, американским политикам необходимо лучше понять российскую позицию, что потребует от них времени, усилий и самоотдачи.

Дэнс надеется, что президентские выборы в этом году позволят изменить существующее положение и новое руководство страны сможет найти диалог с Россией, которая «спустя 1100 лет никуда не денется».

Ранее Путин высказался о возможном аресте Карлсона, отметив, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.