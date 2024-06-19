19 июня 2024, 23:54

Опасались глобального потепления, а подвели мир к ядерной катастрофе. О чем думает Запад?

Pxhere
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На Западе все время говорили о риске глобального потепления, а теперь лидеры этих же стран подводят мир к ядерной катастрофе. На это в соцсети X указал предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Те же самые лидеры, которые говорили, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году» - заметил он.

Дотком увидел в сложившейся ситуацию некоторую иронию.

В беседе с главами международных информационных агентств президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о риске ядерной войны и близости к ней мира. Глава государства подчеркнул, что страну все время хотят обвинить в «размахивании ядерной дубинкой». Хотя тему ядерного оружия и вероятности его использования поднимают именно журналисты, а не он сам.

В НАТО уже перешли к откровенным угрозам России своим ядерным арсеналом, не думая о последствиях. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что члены блока должны показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам.

Эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с 360.ru отмечал, что НАТО еще больше нагнетает ситуацию учениями на границах Союзного государства.

Ядерное оружие Россия Запад НАТО Глобальное потепление
19 июня 2024, 23:26
Краснов обсудил с прокурорами стран БРИКС цифровую безопасность
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов обсудил с коллегами из стран БРИКС проблему цифровой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Генпрокуроры обсудили цифровую безопасность и современные цифровые решения для борьбы с преступностью. В заседании приняли участие делегации из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.

Председателем делегации стал генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, совместная работа стран БРИКС поможет защитить их граждан от трансграничной преступности, терроризма и экстремизма.

Участники заседания обсудили использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в борьбе с преступностью. Стороны договорились обобщить лучшие практики по использованию цифровых решений в сфере безопасности и провести обучающие мероприятия.

Россия предложила создать в прокурорских службах стран БРИКС англоговорящие контактные пункты для оперативных межгосударственных связей. Остальные участники заседания эту идею поддержали.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Египет Индия Бразилия Международные отношения Россия ОАЭ Иран Китай Игорь Краснов БРИКС
19 июня 2024, 22:16
Кейт Миддлтон обвинили в попытке симулировать рак
РИА «Новости»
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Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма Кейт Миддлтон в том, что она якобы симулировала онкологическое заболевание. Об очередной теории заговора, возникшей вокруг британской монаршей семьи, написало издание news.com.au.

Новые слухи, касающиеся состояния принцессы Уэльской, распространились в соцсети X после ее появления на публике. В субботу, 15 июня, Миддлтон вместе с мужем и детьми посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Это был ее первый выход в свет с декабря 2023 года. В марте принцесса сообщила, что проходит лечение от рака.

Прекрасный внешний вид и улыбка Кейт на празднике привели некоторых пользователей к выводу, что принцесса симулирует рак. Ее обвинили в том, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица. А вся история с онкологическим заболеванием, по их версии, придумана для того, чтобы скрыть пластику. В качестве доказательства авторы этих слухов сравнивают старые и новые фотографии Кейт, уверяя, что выглядеть она стала лучше прежнего.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, как проходит ее лечение от рака. По словам принцессы, она добилась значительного прогресса, но у нее бывают как «хорошие, так и плохие дни». Тогда же Кейт призналась, что хочет принять участие в параде в честь дня рождения короля Карла III.

Праздники Великобритания Королевская семья Британии Рак Онкология
19 июня 2024, 21:54
Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту Ханоя. Глава государства прилетел в Ханой из Пхеньяна после своего визита в КНДР.

В Ханое у Путина запланированы переговоры с руководителями Вьетнама - генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Россия Владимир Путин Вьетнам
19 июня 2024, 21:05
«Новатэк» создаст центр ядерных технологий и запустит СПГ-проекты во Вьетнаме
РИА «Новости»
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Россия создаст во Вьетнаме центр ядерных технологий, а также планирует развивать в стране проекты по сжижению газа. Об этом написал российский президент Владимир Путин в статье для центральной газеты компартии Вьетнама «Нян зан».

«Пока Группа „Газпром“ занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания НОВАТЭК планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», - написал глава государства.

Также сейчас власти двух стран изучают возможность создания во Вьетнаме Центра ядерных наук и технологий при поддержке российского «Росатома».

Путин посетит Вьетнам с двухдневным государственным визитом. Глава государства прилетит в Ханой вечером 19 июня, после завершения визита в КНДР.

Во Вьетнаме у Путина запланированы встречи с президентом То Ламом, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Газ Россия КНДР Владимир Путин Вьетнам Технологии

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