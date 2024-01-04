04 января 2024, 22:10

ООН заявила о росте экономики России

РИА «Новости»
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Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом на брифинге заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подсчитали, что <…> рост российской экономики составил примерно 2,7% <…>, рост замедлится до 1,3% в 2024 году», - отметил он.

Всемирный банк внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В этот список попали США, Китай, Индия и Япония.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что валовый внутренний продукт России вырастет на 3,5%, указывая, что по этому параметру российская экономика превзошла любую европейскую. Увеличение ВВП ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава государства также отметил, что внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.

Россия ООН Экономика ВВП
04 января 2024, 19:34
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
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Ответственность за теракты в Иране взяли на себя боевики «Исламского государства»*. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мощные взрывы прозвучали во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касем Сулеймани.

По последним данным, жертвами взрывов стали 103 человека , еще 188 получили ранения. Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

*«Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация.

Взрывы Иран Убийство Касема Сулеймани
04 января 2024, 19:32
Партию «Альтернатива для Германии» предложили запретить перед выборами
Global Look Press
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Набирающую популярность в немецких регионах оппозиционную праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) необходимо запретить. С такой инициативой выступил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирс в комментарии газете Der Tagesspiegel.

Он напомнил, что в трех землях Германии (Тюрингия, Саксония-Анхальт и Саксония) управления по охране конституции признали АдГ экстремистской организацией. Эту практику Тирс предложил распространить на всю страну и окончательно ликвидировать политическое объединение.

Политик подчеркнул, что необходимо продумать весь процесс, потому что сделать это быстро невозможно, а набравшая популярность АдГ с большой вероятностью одержит победу на выборах в региональные парламенты - ландтаги.

«В Германии существуют серьезные препятствия для запрета партии. Процедура занимает много времени, возможно, много лет, и АдГ использует это в пропагандистских целях, изображая из себя жертву», - заявил Тирс.

В сентябре 2024 года жители трех земель Германии выберут новый состав ландтагов. Действующие председатели: Дитмар Войдке (Бранденбург, Социал-демократическая партия Германии), Михаэль Кречмер (Саксония, Христианский демократический союз) и Бодо Рамелов (Тюрингия, левые) уже выставили свои кандидатуры.

Данные социологических опросов показали такую популярность АдГ, что партия может стать самой сильной фракцией.

В конце ноября прошлого года фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала отставки канцлера Олафа Шольца и проведения досрочных выборов. Депутаты заявили, что работу действующего главы правительства не одобряют две трети жителей страны. По закону канцлер может сам запросить у бундестага поддержку действующего кабмина. Если он не наберет большинства голосов, то получит право обратиться к президенту для роспуска парламента и проведения новых выборов.

Германия
04 января 2024, 18:56
Рекордные морозы пришли в Лапландию
Unsplash
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Финский метеорологический институт зафиксировал самую низкую температуру в -42,1 градуса в Лапландии. Об этом сообщило агентство STT.

Температурный рекорд установили утром 4 января в аэропорту общины Энонтекие.

Пришедшие в Финляндию морозы парализовали транспортную систему страны. Третий день подряд задерживаются поезда дальнего следования и пригородные. Пассажирам приходится ждать от 30 минут до трех часов.

При этом государственная железнодорожная компания VR была вынуждена отменить некоторые маршруты. Накануне в Хельсинки из-за холодов по 150 маршрутам не курсировали автобусы.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние 40 лет. Столбики термометров опустились до 27 градусов мороза. А в некоторых районах Московской области похолодало до -32 градусов.

Финляндия Погода
04 января 2024, 18:21
Лукашенко попросил нового министра экономики не врать
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение назначить новым министром экономики первого заместителя главы ведомства Юрия Чеботаря, указав на неудовлетворенность работой Минэкономики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Я хотел бы видеть министерство экономики, которое в течение года замечал нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой министерства. <…> Но я надеюсь, что ситуация поменяется», - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что очередные выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году, поэтому в текущем году Минэкономики «будет тяжело». В связи с этим Лукашенко попросил нового министра говорить ему только правду.

«Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать», - пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для уходящего президента. Документ гарантирует неприкосновенность и пожизненную охрану ушедшему в отставку лидеру страны.

Белоруссия Александр Лукашенко

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