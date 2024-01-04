ООН заявила о росте экономики России

Набирающую популярность в немецких регионах оппозиционную праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) необходимо запретить. С такой инициативой выступил бывший председатель бундестага Вольфганг Тирс в комментарии газете Der Tagesspiegel.

Он напомнил, что в трех землях Германии (Тюрингия, Саксония-Анхальт и Саксония) управления по охране конституции признали АдГ экстремистской организацией. Эту практику Тирс предложил распространить на всю страну и окончательно ликвидировать политическое объединение.

Политик подчеркнул, что необходимо продумать весь процесс, потому что сделать это быстро невозможно, а набравшая популярность АдГ с большой вероятностью одержит победу на выборах в региональные парламенты - ландтаги.

«В Германии существуют серьезные препятствия для запрета партии. Процедура занимает много времени, возможно, много лет, и АдГ использует это в пропагандистских целях, изображая из себя жертву», - заявил Тирс.

В сентябре 2024 года жители трех земель Германии выберут новый состав ландтагов. Действующие председатели: Дитмар Войдке (Бранденбург, Социал-демократическая партия Германии), Михаэль Кречмер (Саксония, Христианский демократический союз) и Бодо Рамелов (Тюрингия, левые) уже выставили свои кандидатуры.

Данные социологических опросов показали такую популярность АдГ, что партия может стать самой сильной фракцией.

В конце ноября прошлого года фракция «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовала отставки канцлера Олафа Шольца и проведения досрочных выборов. Депутаты заявили, что работу действующего главы правительства не одобряют две трети жителей страны. По закону канцлер может сам запросить у бундестага поддержку действующего кабмина. Если он не наберет большинства голосов, то получит право обратиться к президенту для роспуска парламента и проведения новых выборов.