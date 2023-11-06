ООН заявила о крупнейших потерях организации после боев в Газе

Израиль первым в истории сбил ракету в космосе

Читайте нас в:

Уничтожение израильскими военными баллистической ракеты хуситов, вероятно, стало первым в истории боем в космосе. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Авторы материала отметили, что ракету запустили 30 октября в направлении израильского города Эйлат.

«На прошлой неделе Израиль применил систему противоракетной обороны Arrow для ликвидации баллистической ракеты вне атмосферы Земли. Это случай стал первым боем в космосе в истории», - написали они.

Журналисты подчеркнули, что это первый случай использования системы ПРО Arrow по своему прямому назначению - для уничтожения баллистических ракет на высокой скорости и большой высоте.

Представители движения ХАМАС 7 октября нанесли ракетный удар по Израилю из сектора Газа. После этого бойцы проникли в приграничные регионы соседней страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

Ранее стало известно, что хуситы Йемена обстреляли военные объекты Израиля с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.