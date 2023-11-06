ООН заявила о крупнейших потерях организации после боев в Газе
Число жертв среди работников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выросло до 88 на территории сектора Газа. Этот показатель оказался самым большим за историю конфликтов, во время которых организация оказывала свою помощь, уточнили в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств ООН.
«Число сотрудников <…>, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР. Это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте», - отметили в документе.
Данное заявление подписали замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
Представители всемирной гуманитарной организации призвали палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а также прекратить огнь в секторе Газа.
«Прошло 30 дней. Всему есть предел», - подчеркнули в ООН.
Ранее экс-чиновник Организации Объединенных Наций Крэйг Мохаибер нашел элементы геноцида в действиях Израиля в Газе. При этом, по его словам, в последние 30 лет ООН отказалась от акцента на международных нормах прав человека.