ООН забила тревогу из-за риска геноцида в секторе Газа

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С учетом позиции израильских политиков и их союзников, а также военных действий в Газе и эскалации арестов и убийств на Западном берегу, существует риск геноцида против населения Палестины, отметили в ООН «Мы бьем тревогу», - говорится в сообщении организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш ранее заявил, что огонь между сектором Газа и Израилем необходимо немедленно прекратить. Он также отметил необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

С начала эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли более 3,5 тысячи человек. Жертвами обострения в регионе стали 19 россиян.