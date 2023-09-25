ООН высказалась против чествования ветерана СС

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«Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел», - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать овации канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.

Дюжаррик напомнил, что в организации выступают против любого одобрения людей, которые активно поддерживали нацистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фарсом прославление в канадском парламенте нациста, который служил в дивизии СС «Галиция». По ее словам, подобные действия могут привести к трагедии.

Во время выступления президента Владимира Зеленского в парламенте Канады политики приветствовали 98-летнего националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии.

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