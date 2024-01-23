23 января 2024, 04:43

ООН впервые открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях

РИА «Новости»
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ООН открыла счет в одном из российских банков и впервые осуществила денежную операцию в рублях. Об этом стало известно из обращения Совкомбанка, опубликованного в Telegram-канале.

В банке отметили, что организация обратилась в американское казначейство за лицензией, позволяющей оплачивать в долларах взносы в международные некоммерческие организации.

«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», - написано в посте.

Ранее США продлили до 31 января 2024 года разрешение, позволяющее американским гражданам платить налоги в России , импортные пошлины и сборы. Также американцам в этот период можно приобретать лицензии, сертификаты и регистрации, но при условии, что «операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности».

США Банки Рубль Россия ООН
23 января 2024, 04:59
«Русский» батальон обеспокоил эстонского генерала
РИА «Новости»
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Эстонский генерал Сил обороны страны Вейко-Велло Пальм пожаловался изданию Sakala, что в Вируском батальоне преобладают русскоязычные солдаты. К таким проблемам привела возможность новобранцам выбирать место службы.

«Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», - заявил генерал.

Он отметил, что теперь новобранцев «больше рассредотачивают». Пальм отметил, что с теми, кто не владеет эстонским, не говорят по-русски.

Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам до окончания конфликта на Украине. Об этом ранее заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Эстонский генерал Сил обороны страны Вейко-Велло Пальм пожаловался изданию Sakala , что в Вируском батальоне преобладают русскоязычные солдаты. К таким проблемам привела возможность новобранцам выбирать место службы.

Русский язык Эстония
23 января 2024, 03:58
Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к войне с Россией
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Германия должна осознавать, насколько опасно противостояние с Россией, поэтому немецкой стороне нужно вооружаться. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на телеканале ZDF.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», - заявил он.

Писториус отметил, что Германия и страны НАТО сейчас запасаются оружием. Он назвал этот процесс необходимым. Для его осуществления в Прибалтике должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из НАТО. По его словам, альянс ведет агрессивную политику в отношении РФ и приближает мир к третьей мировой войне.

Германия Войны Россия Оружие НАТО
23 января 2024, 03:29
Трамп назвал Путина умным и влиятельным человеком
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны. Об этом бывший глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что он не способен действовать во благо страны.

«Он ведет переговоры с Путиным и Си. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <…>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели», - заявил Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что он ладил с Путиным и Си Цзиньпином , когда был во главе Белого дома. Трамп считает, что важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения.

Во время выступления перед сторонниками Трамп заявил, что США потеряли волю и былую силу. Страна находится в состоянии упадка и утратила свой путь, отметил бывший президент. Об этом напомнил RT.

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
23 января 2024, 03:18
Байден снимет свою кандидатуру на выборах в президенты США — Трамп
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что его приемник Джо Байден вскоре выйдет из борьбы за пост президента на выборах в 2024 году. Его слова передало РИА «Новости».

«Лично я так думаю», - ответил он журналисту на соответствующий вопрос.

Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который был конкурентом Трампа, заявил о выходе из президентской гонки в США. По его словам, он хочет поддержать своего однопартийца Трампа, который превосходит действующего лидера Штатов и заслуживает «еще одного шанса».

В праймериз Республиканской партии остались два кандидата - 45-й президент Дональд Трамп и бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Ранее Трамп назвал свою соперницу в борьбе за право стать президентом США Никки Хейли одной из «поджигателей войны». Он отметил, что политик является «неизбираемой».

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