ООН впервые открыла счет в российском банке для проведения расчетов в рублях
ООН открыла счет в одном из российских банков и впервые осуществила денежную операцию в рублях. Об этом стало известно из обращения Совкомбанка, опубликованного в Telegram-канале.
В банке отметили, что организация обратилась в американское казначейство за лицензией, позволяющей оплачивать в долларах взносы в международные некоммерческие организации.
«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», - написано в посте.
Ранее США продлили до 31 января 2024 года разрешение, позволяющее американским гражданам платить налоги в России , импортные пошлины и сборы. Также американцам в этот период можно приобретать лицензии, сертификаты и регистрации, но при условии, что «операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности».