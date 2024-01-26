ООН сравнила казнь азотом в США к пыткам

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Подобная мера несовместима с правом на жизнь, подчеркнул представитель организации. Он выразил сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», - подчеркнул Тюрк.

Он призвал все государства ввести мораторий на казнь и способствовать ее дальнейшей отмене.

Казнь при помощи чистого азота применили в США впервые. Мужчину приговорили за заказное убийство женщины в 1988 году. В результате проведенной процедуры Кеннета Смита объявили мертвым, сообщил губернатор Алабамы Кей Айви.

Ранее к смертной казни приговорили жителя Японии. Синдзи Аоба признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation Co.