ООН подсчитала разрушения в Газе после ударов Израиля

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В ведомстве подчеркнули, что повреждения получили 88 учебных заведений, в том числе 18 школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также 70 государственных средних учебных заведений.

«Это означает, что шестой день подряд более 600 тысяч детей Газы не имеют доступа к образованию», - указали в сообщении.

Массовое переселение жителей палестинской территории продолжается по всему сектору. За сутки количество покинувших свои дома людей выросло на 30% - до 338 тысяч человек. Более 200 тысяч временно разместили в школах БАПОР.

Семь объектов водоснабжения и канализации, обслуживающие один миллион жителей, получили повреждения. В районах начали скапливаться сточные воды, что грозит вспышкой эпидемий.

Половина пекарен объявила, что запасы муки закончатся к концу недели, 70% магазинов предупредили жителей о сокращении продуктов питания на складах.

Сотрудники гуманитарных миссий не смогли попасть в пострадавшие районы, но организовали раздачу хлеба и воды для 137 тысяч беженцев. Также они доставили 700 тысяч литров топлива в медицинские учреждения и запустили линии психологической поддержки.

Военные Израиля не намерены уничтожать сектор Газа, но сделают все для ликвидации участников палестинского движения ХАМАС. На это указал посол страны в Москве Александр Бен Цви. Он пояснил, что многие жители территории работают в Израиле и поэтому спешить в решениях не стоит.

Обострение конфликта началось с нападения боевиков ХАМАС на приграничные населенные пункты к сектору Газа. В ответ военные Израиля начали наносить авиаудары по палестинской территории, а также организовали блокаду всего сектора. Министр энергетики Исраэль Кац пообещал, что ограничения снимут после освобождения заложников.