10 января 2025, 21:27

ООН отреагировало на возможную встречу Путина и Трампа

РИА «Новости»
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал вероятную встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чиновник на пресс-брифинге отметил, что ООН приветствует любой уровень диалога между США и Россией.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его команда готовит встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В чем именно заключается процесс подготовки встречи и когда она может состояться, политик не уточнил.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал готовность Дональда Трампа к диалогу. И добавил, что никакой конкретики в организации такой встречи нет.

Еще 7 января Трамп говорил, что надеется на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в течение полугода после своего вступления в должность. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин ООН
10 января 2025, 21:53
Трамп не сможет единолично снять введенные Байденом санкции
РИА «Новости»
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После вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции, которые ввели при президенте США Джо Байдене. Как заявили представители действующей администрации, такое решение ему придется согласовать с конгрессом.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил такую необходимость, сообщило РИА «Новости».

«Полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Какие дальнейшие исполнительные действия будут предприниматься - это дело следующей администрации», - ответил он на вопрос журналиста, потребуется ли Трампу согласование с законодательной ветвью власти для снятия санкций.

Ранее Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции коснутся двух нефтяных предприятий из числа крупнейших в России.

США Белый дом в США Конгресс США Санкции Дональд Трамп Россия Джо Байден
10 января 2025, 20:47
«Охота на ведьм». Трамп резко отреагировал на свой приговор по делу с порноактрисой
Unsplash
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В пятницу, 10 января, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан вынес решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Позднее сам политик в социальной сети Truth Social назвал «сегодняшнее событие отвратительным фарсом».

Хуан Мерчан дал Трампу наиболее мягкий из всех возможных приговоров - безусловное освобождение. Это означает, что политик получит судимость, однако ему не придется выплачивать штрафы. Не грозит Дональду Трампу и тюремный срок.

Трамп присутствовал на суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово - ранее политик отказался свидетельствовать в свою защиту, как пояснило издание ABC News.

Трамп заявил, что с ним обошлись несправедливо. Дело против себя он назвал «политической охотой на ведьм». На своей странице в Truth Social политик также пообещал подать апелляцию «на этот обман, который не имеет под собой никаких оснований».

По этому делу Трампа обвиняли в том, что он фальсифицировал документы для скрытия крупных выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Последняя уверяла, что в 2006 году она занималась сексом с Дональдом Трампом, а за молчание ей заплатил бывший адвокат политика.

Сам Трамп неоднократно отрицал связь с Дэниэлс. В апреле 2024 года политика оштрафовали за несколько комментариев по этому делу.

США Суд Адвокаты Приговоры Дональд Трамп
10 января 2025, 20:13
Трамп намекнул на взаимную симпатию с Обамой
РИА «Новости»
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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что испытывает симпатию к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Политик отметил, что это чувство взаимно, сообщил NBC News.

«Я сказал: „Боже, они выглядят как два человека, которые нравятся друг другу“. И, вероятно, так оно и есть», - сказал Трамп, комментируя видео, на котором он и Обама улыбаются друг другу на церемонии прощания с Джимми Картером.

Как утверждает Трамп, у него и Обамы не совсем одинаковые взгляды на жизнь. Однако, по мнению республиканца, они смогли найти общий язык.

В последние годы между политическими соперниками часто вспыхивали острые дискуссии. В частности, Трамп распространял так называемую «теорию заговора о рождении Обамы», в которой утверждалось, что он якобы не родился в США.

Трамп неоднократно критиковал и семью Обамы, заявляя, что тот был «неэффективным» и «ужасным» президентом. В октябре он назвал бывшую первую леди Мишель Обаму «отвратительной».

Джимми Картер - 39-й президент Соединенных Штатов - ушел из жизни в конце декабря 2025 года, незадолго до своего 100-летия. Он стал самым долгоживущим лидером в истории страны. Попрощаться с ним пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией. Нынешний президент США Джо Байден уснул во время церемонии.

Дональд Трамп Барак Обама
10 января 2025, 19:58
У берегов ФРГ потерял управление танкер с 99 тысячами тонн нефти
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Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море недалеко от берегов острова Рюген.  По данным немецкой аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти, сообщило агентство DPA.

Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент нет угрозы окружающей среде, экипаж находится на борту танкера. Эвакуация не нужна.

Ожидается, что судно отбуксируют в порт. Причина потери управления пока не установлена.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года при сильном шторме потерпели крушение два нефтяных танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации экстренных служб, общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тысяч тонн.

Ранее загрязнения мазутом обнаружили на почти 15 километрах побережья в Крыму: в четырех регионах и на острове Тузла. Мониторинг загрязнений ведут с использованием 10 морских и двух воздушных судов.

Шторм Нефть Балтийское море

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