ООН объявила сбор 294 млн долларов на помощь палестинцам

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«На протяжении последних лет международное сообщество щедро вносило вклад в <…> покрытие гуманитарных потребностей палестинцев. Но в 2023 году вопрос финансирования осложнился, а гуманитарные потребности обострились», - заявили в управлении.

За последние 24 часа общее количество покинувших дома, но оставшихся в секторе Газа людей увеличилось на четверть и превысило 423 тысячи человек. По подсчетам ООН, острую нужду испытали примерно 1,26 миллиона палестинцев. На решение проблемы 77 гуманитарным партнерам потребуется около 294 миллиона долларов.

В ответ на нападение боевиков ХАМАС и захват заложников 7 октября Армия обороны Израиля устроила массированные атаки на сектор Газа, где проживали 2,3 миллиона человек. Прошедшей ночью военные поразили 750 объектов палестинского движения. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что ЦАХАЛ применил белый фосфор.