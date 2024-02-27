27 февраля 2024, 16:16

ООН назвала причины отказа в помощи жителям новых регионов России

РИА «Новости»
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Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Он пояснил, что ни у одного из учреждений ООН нет своего представительства в России и непонятно, кто из представителей властей может выйти на контакт с сотрудниками для объяснения, в какой помощи нуждаются жители новых регионов.

«Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты», - добавил Лаерке.

Агентство напомнило, что ранее получило аналогичный ответ от Всемирной организации здравоохранения, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и детского фонда организации (ЮНИСЕФ). При этом представители учреждений не смогли ответить на вопрос, по какой причине не могут получить доступ к жителям новых российских территорий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов упрекнул страны Запада в политизации агентств ООН.

Он подчеркнул, что таким образом политики пытаются сохранить однополярный мир, где узкий круг государств навязывает остальным собственные правила.

Россия ООН
27 февраля 2024, 16:39
Стоимость биткоина взлетела до 57 тысяч долларов
Unsplash
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Стоимость электронной валюты биткоин поднялась до 57,4 тысячи долларов в ходе торговой сессии во вторник. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 15:45 по московскому времени биткоин вырос в цене на 11,6%. В прошлый раз стоимость биткоина поднялась до 57 тысяч еще 1 декабря 2021 года.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты, которая основана на технологии блокчейна. Каждый участник системы может эмитировать валюту, для этого необходимо создавать новые блоки в рамках биткоина.

В настоящее время эмиссия биткоина сократилась естественным образом, поскольку большую часть блоков валюты уже «добыли».

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюты в роли расчетной единицы в стране. Она объяснила, что инвестиции в цифровые деньги несут за собой риски из-за высокой волатильности.

Криптовалюты Деньги Технологии
27 февраля 2024, 16:17
Литовский посол пригрозил нейтрализацией Калининграда
РИА «Новости»
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Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пообещал нейтрализовать Калининград, если Россия сделает вызов НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Балтийское море после вступления Швеции является внутренним для альянса. Если Россия бросит вызов НАТО, то первым нейтрализуют Калининград», - пообещал дипломат.

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО альянс попытается атаковать Калининград. Об этом сообщила газета Asia Times.

Профессор Владимир Волох в беседе с «360» отмечал, что такая ситуация станет актом прямой агрессии против России, который страна не оставит без должного ответа.

Пресс-секретарь администрации Калининградской области Дмитрий Лыско подчеркивал, что Балтийский флот надежно прикрывает регион от всех внешних угроз.

Военные Международные отношения Россия НАТО Калининград
27 февраля 2024, 16:07
Хуситы опровергли информацию об атаке на кабели связи между Европой и Азией
Global Look Press
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Подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию, не подвергались атакам со стороны членов движения «Ансар Алла». США и Израиль распространяют эти слухи, заявил представитель политбюро движения Хузам аль-Асад. Его слова привело РИА «Новости».

«Это просто инсинуации, с помощью которых Тель-Авив, Вашингтон и Лондон стремятся настроить мировое общественное мнение против нас», - пояснил он.

По словам аль-Асада, вместо этого западные страны должны остановить геноцид палестинцев в секторе Газа. Поэтому хуситы продолжат свои операции в Красном море против кораблей, связанных с Израилем.

Израильское издание Globes написало, что хуситы повредили кабель в Красном море. В результате пользователи из стран Персидского залива и Индии столкнулись с перебоями в работе коммуникаций. Утверждалось, что на ремонт потребуется два месяца.

Европа Азия Йемен
27 февраля 2024, 15:18
Российских пограничников призвали покинуть аэропорт Еревана
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Российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Его слова привело РИА «Новости».

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда», - сказал политик.

По мнению Симоняна, Армения сама может защитить свои границы. Он подчеркнул, что из-за действий российских пограничников границы страны якобы становились более уязвимыми.

Спикер республиканского парламента пояснил, что не обсуждал этот вопрос. Однако, по его словам, такие переговоры могли состояться в кругу силовиков. Симонян обошел тему о том, предполагает ли уход российских пограничников вывод военнослужащих ВС РФ с базы в Армении.

«Обсудим - поймем», - заметил Симонян, призвав не бросаться в крайности.

В пятницу, 23 февраля, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна замораживает свое участие в ОДКБ из-за невыполнения сторонами договора о коллективной безопасности.

Армения Военные Россия

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