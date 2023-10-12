ООН насчитала почти 340 тысяч бежавших из домов жителей сектора Газа

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Специалисты насчитали 338 934 внутренне перемещенных лица. Из них более двух третей временно поселили в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которые тоже подвергались ударам со стороны ЦАХАЛ. За сутки 11 октября число бежавших из дома увеличилось на 30%. Всего на начало 2023 года в секторе Газа жили около 2,3 миллиона человек.

По информации ООН, повреждения получила не только военная, но и гражданская инфраструктура. Пострадали сети электро- и водоснабжения, особенно на севере анклава и в самой Газе.

Египет отказался открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев. Правительство обсудило с США, Турцией и Катаром варианты оказания помощи соседней стране.