ООН насчитала почти 340 тысяч бежавших из домов жителей сектора Газа
После обострения палестино-израильского конфликта и начала бомбежек со стороны Израиля почти 340 тысяч жителей сектора Газа ушли из своих домов, но остались на территории страны. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов представило такие данные, сообщил ТАСС.
Специалисты насчитали 338 934 внутренне перемещенных лица. Из них более двух третей временно поселили в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которые тоже подвергались ударам со стороны ЦАХАЛ. За сутки 11 октября число бежавших из дома увеличилось на 30%. Всего на начало 2023 года в секторе Газа жили около 2,3 миллиона человек.
По информации ООН, повреждения получила не только военная, но и гражданская инфраструктура. Пострадали сети электро- и водоснабжения, особенно на севере анклава и в самой Газе.
Египет отказался открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев. Правительство обсудило с США, Турцией и Катаром варианты оказания помощи соседней стране.