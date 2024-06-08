Онкобольная Кейт Миддлтон решила устроить детям лучшее лето в их жизни

По словам собеседника издания, принцесса намерена сделать все возможное, чтобы ее дети были счастливы. Поэтому она хочет этим летом проводить как можно больше времени с семьей. Она уже попросила детей придумать веселые занятия, которыми они смогут заниматься все вместе.

«Летом Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и стали немного свободнее. И это лето, больше, чем когда-либо, будет посвящено детям», - рассказал источник.

Кроме того, Миддлтон надеется, что летом ее дети будут проводить как можно больше времени на улице. На каникулах королевская семья будет жить в загородном доме, который находится примерно в трех часах езды от Лондона.

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