«Они в этом заинтересованы». Кампанию по подготовке к нападению на Иран развернули в США

По его словам, за развернувшейся кампанией стоят, частности, сенатор Линдси Грэм и бывший коллега президента Джозеф Либерман. Макгрегор подчеркнул, что в течение многих лет эти люди заявляли о таком желании. Теперь они полагают, что в стране появилась администрация, которой можно манипулировать.

«На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран», - отметил полковник.

При этом он добавил, что в случае войны с Ираном американской стороны придется иметь дело и с другими участниками конфликта. Речь идет о России, Сирии и Турции. Как заявил Макгрегор, Россия не станет «сидеть сложа руки и наблюдать за уничтожением Ирана». Но страна не заинтересована в конфликте с США и Израилем.