14 января 2024, 10:36

«Они убили моего отца». Сын Диего Марадоны сделал неожиданное заявление

РИА «Новости»
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Диего Армандо Марадона-младший, сын чемпиона мира по футболу 1986 года, сделал неожиданное заявление о смерти отца. Молодой человек уверен, что его родителя убили, сообщила газета Marca.

«Мы - его дети - очень верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не моя работа говорить, кто это сделал», - заявил мужчина.

Диего Армандо отметил, что у него есть предположение, кто это сделал. Но раскрывать подробностей он не стал. Марадона-младший лишь упомянул, что его отца бросили на произвол судьбы, когда можно было предпринять какие-либо действия.

«Я дал обещание: до последнего дня своей жизни буду бороться за справедливость», - добавил он.

Диего Марадона - аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Он выступал за «Архентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Ньюэллс Олд Бойз» и сборную Аргентины.

Чемпиона мира по футболу не стало 25 ноября 2020 года. Причиной смерти 60-летнего спортсмена и тренера назвали отек легких на фоне острой сердечной недостаточности. В прошлом у Марадоны были серьезные проблемы с наркотиками. После смерти звезды футбола в Аргентине объявили трехдневный траур.

В апреле 2021 года медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, сообщало РИА «Новости» , сообщила: действия медицинской бригады, ответственной за спортсмена, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. К смерти мужчины мог привести недостаточный уход.

Ранее футболку Марадоны продали за рекордную сумму в 9,3 миллиона долларов. Именно в ней аргентинец забил гол «рукой бога» на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира против сборной Англии в 1986 году.

Спортсмены Аргентина Футбол Диего Марадона
14 января 2024, 10:53
МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
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Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении, комментируя итоги выборов главы Тайваня.

Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении , комментируя итоги выборов главы Тайваня.

По словам дипломата, КНР не изменит позиции, согласно которой Тайвань является частью страны.

Как отметил Чуньин, Китай верит, что международное сообщество тоже будет придерживаться этого принципа и стремиться довести до конца «справедливое дело национального воссоединения».

Согласно принципу «одного Китая», только КНР является законным правительством единственного суверенного китайского государства. Его поддерживает Азербайджан, который осудил тайваньские выборы.

Международные отношения Китай Тайвань
14 января 2024, 10:38
Американский институт на Тайване анонсировал визит делегации США
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Делегация США запланировала поездку в Тайбэй на 14 января. Об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) на своем сайте.

В тайваньскую столицу прибудут экс-советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря Джеймс Штейнберг.

«Правительство США попросило бывших высокопоставленных чиновников приехать на Тайвань», - указали в Американском институте на Тайване.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о возможной поездке американских конгрессменов на остров. По его словам, делегация рассчитывает посетить Тайвань в мае. Джонсон подчеркнул, что визит продемонстрирует неизменность позиции США по поддержке «безопасности и демократии».

Ранее на острове прошли выборы, по итогам которых главой тайваньской администрации стал представитель правящей партии Лай Циндэ. Он рассказал о готовности вести диалог с материковым Китаем и пообещал защитить страну от угроз и запугивания.

США Чиновники Тайвань
14 января 2024, 10:12
КНР выразила протест Японии после поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ
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Китай выразил решительный протест Японии после того, как японский министр иностранных дел Еко Камикава поздравила с победой на выборах в Тайване Лая Циндэ, сообщило издание News.ru. В посольстве КНР в Японии заявили, что подобные действия стали нарушением принципа «одного Китая».

«Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу», - отметили в дипмиссии.

Китай выразил сильное недовольство и решительный протест. Японию призвали не создавать помех для мира и стабильности как в Тайваньском проливе, так и в отношениях между странами.

Представитель Управления по делам Тайваня отмечал, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Как бы ни менялась ситуация на острове, Тайвань останется частью Китая.

«Китайское правительство придерживается принципа „одного Китая“ и выступает против „независимости Тайваня“», - говорил он.

Позиция КНР по этому вопросу не изменится. Принцип «одного Китая» является якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США тоже не поддерживают независимость Тайваня. Штаты переживают, что выборы на острове приведут к эскалации конфликта с Китаем. При этом США остаются важнейшим спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, хотя официальных отношений у страны с островом нет.

США Япония Протесты Китай Тайвань Выборы
14 января 2024, 10:09
Северная Корея впервые в этом году запустила ракету в сторону Японского моря
РИА «Новости»
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Северокорейские военные произвели пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявило агентство Yonhap.

Запуск подтвердил объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Подробностей южнокорейские военные не сообщили.

«Север запустил неопознанную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского - прим. ред.) моря», - отметили в издании.

По информации агентства NHK , падение снаряда зафиксировала и береговая охрана Японии. Японская сторона предположила, что КНДР запустила ракету малой дальности. Береговая охрана предупредила корабли, что в случае обнаружения обломков снаряда судам следует связаться с властями.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить объемы производства пусковых мобильных установок для ракет. Северокорейский лидер посетил вместе с дочерью оборонное предприятие и ознакомился с отчетом о выполнении заводом плана на 2023 год. Ким Чен Ын обратил внимание на заслуги коллектива, который успешно выполнил поставленные задачи.

Ракеты Северная Корея Военные Южная Корея

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