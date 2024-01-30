30 января 2024, 03:55

«Они сражались за Байдена». Белый дом раскритиковали после слов о гибели солдат США

Unsplash
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени президента Джо Байдена. Высказывания Жан Пьер вызвали негативную реакцию среди общественности, сообщил журнал Newsweek.

«Наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся отважными военными, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее», - сказала она.

Пресс-секретарь губернатора Флориды Джереми Редферн назвал слова Жан-Пьер отвратительными. Консервативная медиакомпания Proud Elephant выступила с призывом проявить немного уважения к погибшим, сделав акцент на эксплуатации слова «народ» в ответе пресс-секретаря Байдена.

По данным Центрального командования ВС США, в минувшее воскресенье при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 34 получили ранения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Белый дом в США Военные Джо Байден
30 января 2024, 03:05
Компания Илона Маска впервые вживила в мозг человека имплант
РИА «Новости»
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Первому в истории человеку вживили в головной мозг имплант Neuralink. Процедура прошла успешно, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

«Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается после операции», - отметил он.

Миллиардер добавил, что первые данные о работе устройства уже дали «многообещающие результаты».

Компания Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях в 2023 году. Осенью набрали добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга, таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые будут контролировать с помощью чипов Neuralink.

Невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с «360» отметил, что благодаря Маску мир оказался на пороге новых открытий. По его словам, у подобных технологий есть большая перспектива.

Илон Маск Технологии
30 января 2024, 02:36
«Кровавый» дождь прольется на Великобританию
Freepik
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Осадки в виде «кровавого» дождя ожидаются в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на метеорологическое бюро страны.

«Кровавым» дождем называют осадки необычного цвета - они могут иметь оттенки от оранжевого до коричневого. Такой цвет дождь приобретает из-за пыли, которую принесло из пустыни Сахара.

Как раз недавно в Сахаре прошли пылевые бури и, по расчетам синоптиков, пыль в ближайшее время дойдет до Великобритании.

«После недавних пылевых бурь на севере Африке пыль из Сахары несет на север, и в ближайшие дни Великобритания окажется под ее действием. Возможно, пока стоит повременить с мытьем машины. И постараться не пропустить красочные закаты и рассветы», - сообщил синоптик Марко Петанья.

Ранее «кровавые» дожди прошли в странах юго-западной части Европы в феврале 2021 года.

Великобритания Прогноз погоды Европа Погода Машины
30 января 2024, 02:35
Итальянский офицер получил 29 лет тюрьмы за связи с Россией
Freepik
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Военный трибунал Рима после рассмотрения апелляции по делу офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России, принял решение снизить наказание с 30 лет заключения до 29 лет и двух месяцев. Об этом сообщило местное агентство ANSA.

Биота задержали в 2021 году, на парковке в пригороде Рима. При задержании у него нашли коробку с наличными и внешний носитель данных.

Прокуратура Рима обвинила Биота в разглашении государственной тайны, шпионаже и коррупции. Защита итальянского военного заявила, что ни одной из назначенных по делу проверок не производилось.

Сам ход расследования засекретили, к тому же Вальтеру Биоту не предоставили никаких доказательств его вины. Также 10 дней назад первичная инстанция вынесла приговор офицеру в виде 20 лет заключения.

Ранее в Эстонии задержали россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Спецслужбы заподозрили профессора Тартуского университета в работе на российские спецслужбы.

Италия Тюрьмы Россия
30 января 2024, 01:18
Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции
Pxhere
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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон выписали из больницы, где две недели назад ей сделали полостную операцию. Сейчас восстановление королевской особы протекает хорошо, сообщило издание Daily Mail.

Кейт вернулась домой в Виндзор. Предполагается, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Ее муж Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи, чтобы помогать супруге заниматься с тремя детьми.

Принц и принцесса Уэльские поблагодарили сотрудников клиники, где ее оперировали, за заботливый уход. По данным Кенсингтонского дворца, операция не была связана с раковым заболеванием.

Пока Кейт Миддлтон проходила лечение после операции принц Уильям доверил воспитание их дочери и двух сыновей родителям принцессы - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.

В ближайшее время хирургическое вмешательство ждет и Карла III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату.

Лондон Великобритания

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