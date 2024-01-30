«Они сражались за Байдена». Белый дом раскритиковали после слов о гибели солдат США

«Наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся отважными военными, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее», - сказала она.

Пресс-секретарь губернатора Флориды Джереми Редферн назвал слова Жан-Пьер отвратительными. Консервативная медиакомпания Proud Elephant выступила с призывом проявить немного уважения к погибшим, сделав акцент на эксплуатации слова «народ» в ответе пресс-секретаря Байдена.

По данным Центрального командования ВС США, в минувшее воскресенье при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 34 получили ранения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.