«Они пытали меня». Трамп обвинил тюремщиков в жестком обращении с ним

Автор статьи напомнил, что в августе прошлого года Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон, где ему предъявили обвинения по 13 пунктам по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. В пенитециарном учреждении Трамп провел 20 минут, в течение которых у него сняли отпечатки пальцев и «сфотографировали на память».

«Они пытали меня в окружной тюрьме Фултона и сделали мой снимок», - написали в сообщении штаба от имени Трампа.

Ранее Трамп заявил, что согласится с любым решением суда по делу о фальсификации деловых документов, используя которые он якобы пытался скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.