Он указал на присутствие россиян в таких регионах, как Арктика, западная Атлантика, Африка, Средиземное и Черное моря. Кроме того, Бауэр отметил активность российской стороны в космосе и киберпространстве.

«Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду», - заявил высокопоставленный военный.

Ранее Бауэр высказал мнение , что альянс готов к возможному конфликту с Россией. По его словам, находиться в состоянии готовности - главная задача НАТО.