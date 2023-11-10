Они опасны. Мощь российских истребителей восхитила США

«В акватории Баренцева моря растет роль истребителей МиГ-31 Северного флота. Это происходит на фоне модернизации возможностей НАТО в этом регионе, в частности, перехода воздушных сил Норвегии на истребители F-35 с F-16», - отметили авторы статьи.

Они уточнили, что МиГ-31 является самым эффективным российским истребителем, уже неоднократно демонстрировавшим свой потенциал в зоне проведения специальной операции.

«Он способен применять разнообразные виды вооружений, находясь практически в ближнем космосе. У его ракет Р-37М системы „воздух - воздух“ скорость полета составляет порядка шести Max и дальность до 400 километров. Эти самолеты опасны на всех высотах для всех целей», - добавили журналисты.

В конце октября российский МиГ-31 помешал нарушить границу страны патрульному самолету Норвегии.