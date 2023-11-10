10 ноября 2023, 17:32

Они опасны. Мощь российских истребителей восхитила США

РИА «Новости»
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Российские истребители МиГ-31 способны отразить угрозу любого уровня в боях на Баренцовым морем. На это указали в материале издания Military Watch Magazine.

«В акватории Баренцева моря растет роль истребителей МиГ-31 Северного флота. Это происходит на фоне модернизации возможностей НАТО в этом регионе, в частности, перехода воздушных сил Норвегии на истребители F-35 с F-16», - отметили авторы статьи.

Они уточнили, что МиГ-31 является самым эффективным российским истребителем, уже неоднократно демонстрировавшим свой потенциал в зоне проведения специальной операции.

«Он способен применять разнообразные виды вооружений, находясь практически в ближнем космосе. У его ракет Р-37М системы „воздух - воздух“ скорость полета составляет порядка шести Max и дальность до 400 километров. Эти самолеты опасны на всех высотах для всех целей», - добавили журналисты.

В конце октября российский МиГ-31 помешал нарушить границу страны патрульному самолету Норвегии.

Самолеты Россия Армия
10 ноября 2023, 17:39
НАТО усилит свои военные возможности после выхода России из ДОВСЕ
Википедия
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Все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие после того, как Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, призвав усилить возможности НАТО. Его процитировал ТАСС.

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», - указал Столтенберг.

Генсек альянса также заявил, что на России лежит ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что международный документ навсегда исчез для страны. При этом государство не жалеет о своем решении.

После этого все страны НАТО сообщили о намерении приостановить действие договора. Кроме того, на сайте альянса появилось заявление, в котором военный блок осудили поступок российского руководства.

Россия Оружие НАТО
10 ноября 2023, 17:18
Коллапс Украины после завершения конфликта предрекли в США
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После завершения конфликта с Россией Украине предстоит пережить настоящий коллапс. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик.

«Военное, экономическое и политическое будущее для Украины - это полное разрушение. Страна просто покатится по наклонной вниз. Будущего у этой страны нет», - сказал он.

По мнению Берлетика, западные страны не станут помогать в восстановлении Украины, так как не заинтересованы в ее процветании.

«Украина нужна им лишь в качестве прокси-силы для сдерживания России в конкретный временной отрезок», - добавил бывший морской пехотинец.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Запад несет полную ответственность за развал Украины , потому что инициировал срыв выполнения Минских договоренностей. Глава ведомства подчеркивал, что западные политики избегают публичных профессиональных дискуссий, которые разоблачат их демагогию.

США Украина
10 ноября 2023, 15:56
Хакеры атаковали крупнейший китайский банк ICBC
Unsplash
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Американское подразделение крупнейшей в Китае кредитной организации Industrial and Commercial Bank of China подверглось атаке хакеров. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, злоумышленники заблокировали системы ICBC и требовали выкуп за разблокировку. Атака нарушила торги на рынке гособлигаций США 9 ноября.

«Мы нечасто видим, чтобы такой крупный банк подвергался такой разрушительной атаке вымогателей», - отметил эксперт по вымогателям в фирме по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

Головной офис и другие филиалы китайского банка работали нормально. В ICBC заявили, что, несмотря на хакерскую атаку, успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования в четверг. По словам участников рынка, ситуация повлияла на него лишь ограниченно.

Несколько специалистов и аналитиков пришли к выводу, что за атакой на крупнейший китайский банк стоит преступная кибергруппировка Lockbit. Однако на ее теневом сайте, где обычно публикуют список жертв, название ICBC не появилось.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков. Киберпреступники разместили на ресурсах ложные сообщения о приостановке выплат по вкладам.

США Банки Хакеры Китай
10 ноября 2023, 15:28
Россия отреагировала на обвинения Франции по ситуации со звездами Давида
РИА «Новости»
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Заявления министра иностранных дел Франции о якобы вмешательстве России в связи с ситуацией со звездами Давида в Париже возмутительны. Они направлены на ухудшение двухсторонних отношений. Такое мнение выразил российский посол во Франции Алексей Мешков. Его процитировало РИА «Новости».

Речь идет об обвинении России во вмешательстве во внутренние дела Франции из-за публикации в СМИ снимков зданий со звездами Давида в Париже. Посольство РФ осудило попытки республиканских властей отыскать в ситуации «российский след».

«Заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», - констатировал дипломат.

Он уточнил, что власти Франции даже не обратились к посольству за разъяснениями по ситуации. Они высказались «через свой рупор», подчеркнул Мешков. МИД Франции также не удосужился провести расследование, которое ждет РФ.

Дипломат добавил, что у французов появились первые фигуранты дела, и к России они отношения не имеют.

В Германии также начали появляться звезды Давида на домах, в которых живут еврейские семьи. Правоохранители уже начали расследование.

Израиль Россия Франция

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