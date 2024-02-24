«Они наши враги». Медведев призвал отомстить Западу за санкции
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Он отметил, что сейчас ограничения направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», - написал Медведев.
Зампред Совбеза предложил устраивать западным странам экономические трудности, продвигать решения, которые ущемят интересы Запада. Причем делать это постоянно и открыто.