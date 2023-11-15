«Они боятся». В Швеции раскрыли, чего опасаются украинцы
Украинцы боятся возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Об этом в эфире телеканала SVT заявил журналист Бенгт Нурборг.
«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», - отметил корреспондент.
Нурборг также сообщил, что среди тех украинцев, с которыми он общался, растет усталость от конфликта. Нарастает разочарование, что разрекламированное контрнаступление, которое началось летом, не принесло ожидаемых результатов.
Внутри Украины могут начаться протесты , если президент Владимир Зеленский не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что украинское государство фактически распадается из-за провала контрнаступления ВСУ. Украине придется пойти на переговоры с Россией, иначе в стране начнутся восстания.