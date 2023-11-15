«Они боятся». В Швеции раскрыли, чего опасаются украинцы

«Все очень плохо». Украину предрекли демографическую катастрофу

В ближайшие десять лет Украину настигнет демографический кризис. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, ее слова привел Vesti.ua.

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 миллионов <…>. Все плохо, очень плохо», - сказала она.

Эксперт отметила, что «не может быть и речи» о достижении былой численности в 45 миллионов человек на Украине. Главными факторами сложившейся ситуации академик назвала миграцию, стареющее население, низкую рождаемость и «высокую преждевременную смертность».

Ранее американские власти подсчитали, что с начала конфликта украинская армия потеряла убитыми и ранеными примерно 190 тысяч солдат. Около 70 тысяч погибли и до 120 тысяч получили травмы. Также стало известно, что Украина начала задействовать в экономике женскую половину населения. Это связано со всеобщей мобилизацией и масштабными потерями.