«Она глупа, она верит». Карлсон рассказал, почему Камала Харрис живет во лжи

«Камалу Харрис не просто назначают на должности, для которых ей не достает квалификации. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», - сказал он.

По словам Карлсона, демократы уже бы отказались от лидера Штатов Джо Байдена, если бы у них работал надежный вице-президент, которого бы уважали граждане.

«Мне кажется, Камала уступает в популярности даже Байдену», - заявил журналист.

Ранее стало известно, что Камала Харрис покинула конференцию по Украине в Швейцарии до ее завершения. Она прилетела туда на несколько часов, а потом вылетела обратно в Вашингтон. На вопрос журналиста, как все прошло, политик ответила, что очень хорошо.