23 июля 2024, 10:25

«Он зол». В Германии предупредили о последнем ходе Байдена против России

Global Look Press
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Президент США Джо Байден может использовать ядерное оружие против России. Об этом сообщил немецкий бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети Х.

Американского лидера предала партия, бросили спонсоры и унизили СМИ. Над ним смеется весь мир, тогда как Байден хотел быть президентом своего времени, отметил Дотком. По его словам, «победа» над Россией должна была стать наследием главы государства, но Байден потерпел поражение, и теперь может громко уйти с должности.

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол», - подчеркнул бизнесмен.

Британские журналисты не исключили, что решение Байдена покинуть предвыборную гонку освободит его от политических ограничений. У президента США появится больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.

Ядерное оружие США Россия Джо Байден
23 июля 2024, 10:31
Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве
Unsplash
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Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве и в скором времени подпишут его. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД Андрей Руденко.

«Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», - заявил дипломат.

По его словам, документ готовили два с половиной года, и теперь его можно считать завершенным. Он поднимет статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Руденко добавил, что финальные консультации представителей внешнеполитических ведомств обеих стран состоялись в Москве 21 июня.

Недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил , что дорожит хорошими отношениями с Россией и Китаем. Он назвал Россию ценным стратегическим союзником.

Международные отношения Россия Иран
23 июля 2024, 09:50
Скандал с застрявшим у берегов Франции фрегатом объяснили влиянием ЕС
РИА «Новости»
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Власти Франции под влиянием Евросоюза отказали российскому фрегату «Штандарт» с интернациональным экипажем во входе в свои порты. Председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани в беседе с РИА «Новости» назвал это проявлением слабости.

«У Франции теперь слишком мало власти. Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции», - рассказал он.

Элькани от имени своей некоммерческой организации осудил декрет префекта департамента Финистера об отказе российскому фрегату во входе в местные порты. Глава Mor Glaz заявил, что французским властям не стоило идти на поводу у Евросоюза.

«Штандарт» с 17 членами экипажа из России, Франции, США, Израиля, Нидерландов и других стран не пустили в порт Бреста. Он встал на якорь недалеко от французского побережья, не имея возможности пополнить запасы еды и воды.

Корабли Международные отношения Евросоюз Франция
23 июля 2024, 09:41
Выход Байдена из предвыборной гонки позволит ему действовать свободнее на мировой арене
Global Look Press
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Решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки может освободить его от политических ограничений. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отказ американского лидера от участия в выборах также приведет к тому, что его власть ослабнет в течение оставшейся части срока, отметили авторы материала.

«Но хотя это могло бы уменьшить его влияние на зарубежных собеседников, это также могло бы освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене», - заявили журналисты.

Они считают, что у Байдена будет больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.

Президент США уже готовит текст речи, с которой он обратится к американцам в ближайшее время. Глава государства объяснит жителям свое решение покинуть предвыборную гонку.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 08:57
Лечащий врач Байдена опубликовал письмо о его самочувствии
Global Look Press
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Симптомы COVID-19 у американского лидера Джо Байдена почти прошли, он может продолжать выполнять свои президентские обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор, письмо о состоянии главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

Симптомы COVID-19 у американского лидера Джо Байдена почти прошли, он может продолжать выполнять свои президентские обязанности. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор, письмо о состоянии главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

Врач подтвердил, что легкие Байдена чистые, и он может свободно дышать, несмотря на заражение коронавирусом.

«Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», - отметил О’Коннор.

Байден заразился коронавирусом и изолировался в своей резиденции в штате Делавэр. Он перестал выходить на публику и за время карантина провел ряд онлайн-встреч с чиновниками. Лидер США также заявил, что отказывается принимать участие в президентской гонке. Демократы поддержали это решение.

На фоне информации о болезни Байдена распространились слухи о его смерти. Ведущий канала Fox News Брет Байер в прямом эфире потребовал привести доказательства того, что глава государства жив.

США Врачи Выборы президента США Коронавирус в США Джо Байден

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