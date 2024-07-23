Американского лидера предала партия, бросили спонсоры и унизили СМИ. Над ним смеется весь мир, тогда как Байден хотел быть президентом своего времени, отметил Дотком. По его словам, «победа» над Россией должна была стать наследием главы государства, но Байден потерпел поражение, и теперь может громко уйти с должности.

«До января у Байдена будут коды запуска. Он зол», - подчеркнул бизнесмен.

Британские журналисты не исключили, что решение Байдена покинуть предвыборную гонку освободит его от политических ограничений. У президента США появится больше времени, чтобы сосредоточиться на внешней политике.