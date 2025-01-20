«Он вернулся». Time снова поместил Трампа на обложку

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников вступило в силу 19 января. В его рамках палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц. О том, как долго продлится перемирие и как приход Дональда Трампа к власти в США повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал политолог Борис Станкевич.

По его словам, у него были серьезные основания сомневаться в том, что это соглашение удержится, так как отсутствуют фундаментальные причины для установления мира.

Собеседник 360.ru отметил, что это похоже на сделку и хорошо, если ничего не сорвется. В Израиле уже поднимается бунт против заключения соглашения с движением ХАМАС, которое считают экстремистами и террористами.

«В Израиле многие протестуют против самого факта этой сделки, хотя никакого другого варианта покончить с этой кровавой бойней просто нет. Что будет дальше, вот сейчас всех волнует», - отметил он.

Станкевич добавил, что 42-дневное перемирие, скорее всего, продержится благодаря новой администрации США, которая приступит к работе с 20 января. Это объясняется тем, что у Трампа имеются очень мощные рычаги давления на Израиль.

«А здесь многое будет зависеть от того, удержит ли [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху вожжи, управляя вот этим хрупким перемирием. Думаю, что теперь с помощью Трампа удержит», - подчеркнул политолог.

По словам Станкевича, вопрос лишь в том, что будет дальше. Кто будет контролировать сектор Газа, как он будет снабжаться. ЦАХАЛ выведет оттуда наземные войска к концу 42-дневного перемирия, но оставит за собой возможность нанести при необходимости ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.

«Перемирие предусматривает, что по 600 грузовиков гумпомощи могут заходить ежедневно, но этого мало. Это даже не хватит, чтобы просто прокормить там у них жителей», - резюмировал Станкевич.