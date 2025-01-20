20 января 2025, 00:17

«Он вернулся». Time снова поместил Трампа на обложку

РИА «Новости»
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Американский журнал Time анонсировал свой новый номер с фото избранного президента США Дональда Трампа, который в Белом доме сметает со стола документы. Издание опубликовало снимок республиканца на своей обложке.

Ее автором является художник Тим О’Брайен, который изобразил Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Политик с суровым выражением лица скидывает с поверхности стола документы. Вместе с ними в воздух взлетели черный телефон и солнечные очки, которые напоминают те, в которых часто появлялся на публике его предшественник Джо Байден. На обложке написано: «Он вернулся».

В декабре журнал Time признал Трампа человеком года. Этот титул с 1927 года достается человеку, оказавшему за последнее время наибольшее влияние на мир. Летом 2024 года издание поместило на обложку действующего президента Джо Байдена.

Фото Дональд Трамп Джо Байден
20 января 2025, 00:45
Боевики ХАМАС вручили «подарки» освобожденным заложницам
Freepik
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Представители палестинского движения ХАМАС во время освобождения трех заложниц в секторе Газа вручили им пакеты с «подарками». Об этом сообщила The Jerusalem Post.

Пленницы получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых были «подарки и сувениры», в том числе открытки с видами Газы. Помимо этого, им передали «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском языке и на иврите.

ХАМАС передал трех заложниц в возрасте от 24 до 31 года представителям Международного комитета Красного Креста. После этого израильская сторона подтвердила прекращение огня в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС достигли перемирия через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня планировалось ввести в 08:30, но перенесли из-за того, что со стороны Палестины задержали предоставление списка заложников. Теперь в Израиле должны будут освободить 90 палестинок.

Израиль Газ Боевики Конфликт Израиля и Палестины
19 января 2025, 23:07
Пожилые женщины заполнили тюрьмы в Японии
Unsplash
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Пожилые женщины в Японии стали сами отправляться в тюрьмы, чтобы выжить. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам сотрудников женской тюрьмы Тотиги, к ним приходят люди, которые готовы платить 130-190 долларов в месяц, чтобы жить там постоянно.

Основной контингент тюрем составляют пожилые японцы. В местах заключения им предоставляют питание, медицинскую помощь и живое общение, которого им очень не хватает на свободе. В беседе с журналистами 81-летняя японка рассказала, что в тюрьме она встретила очень хороших людей.

По данным CNN, в Японии 20% населения старше 65 лет живет за чертой бедности. Чтобы выжить, они вынуждены идти в тюрьмы, поскольку так им не нужно платить за еду.

Еда Япония Женщины Тюрьмы
19 января 2025, 22:57
Прекращение огня в секторе Газа. Почему это не соглашение, а сделка
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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников вступило в силу 19 января. В его рамках палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц. О том, как долго продлится перемирие и как приход Дональда Трампа к власти в США повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал политолог Борис Станкевич.

По его словам, у него были серьезные основания сомневаться в том, что это соглашение удержится, так как отсутствуют фундаментальные причины для установления мира.

Собеседник 360.ru отметил, что это похоже на сделку и хорошо, если ничего не сорвется. В Израиле уже поднимается бунт против заключения соглашения с движением ХАМАС, которое считают экстремистами и террористами.

«В Израиле многие протестуют против самого факта этой сделки, хотя никакого другого варианта покончить с этой кровавой бойней просто нет. Что будет дальше, вот сейчас всех волнует», - отметил он.

Станкевич добавил, что 42-дневное перемирие, скорее всего, продержится благодаря новой администрации США, которая приступит к работе с 20 января. Это объясняется тем, что у Трампа имеются очень мощные рычаги давления на Израиль.

«А здесь многое будет зависеть от того, удержит ли [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху вожжи, управляя вот этим хрупким перемирием. Думаю, что теперь с помощью Трампа удержит», - подчеркнул политолог.

По словам Станкевича, вопрос лишь в том, что будет дальше. Кто будет контролировать сектор Газа, как он будет снабжаться. ЦАХАЛ выведет оттуда наземные войска к концу 42-дневного перемирия, но оставит за собой возможность нанести при необходимости ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.

«Перемирие предусматривает, что по 600 грузовиков гумпомощи могут заходить ежедневно, но этого мало. Это даже не хватит, чтобы просто прокормить там у них жителей», - резюмировал Станкевич.

США Израиль Терроризм Военные Дональд Трамп Боевики Конфликт Израиля и Палестины Палестина
19 января 2025, 21:41
Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье
РИА «Новости»
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Поставки российского газа в Приднестровье нарушают санкции, поэтому являются незаконными. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью блогеру Натану Гарштя.

«Поставка через посредников - это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод нарушает режим международных санкций», - отметила она.

По мнению Санду, «Газпрому», будучи мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», нужно было организовать законные поставки газа через эту компанию.

В этом же интервью Санду сообщила, Молдавия готова оказать финансовую помощь Приднестровью, когда российские миротворцы покинут территорию непризнанной республики.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Россия поставит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи. Это поможет закрыть потребности населения и промышленных предприятий.

Газ Молдавия Приднестровье Майя Санду

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