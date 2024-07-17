«Он верит, что Бог дал ему еще одну возможность. Он верит, что Бог спас ему жизнь», - подчеркнула она.

Покушение, по ее мнению, внутренне изменило Трампа.

«Потому что каким-то образом небесные силы коснулись вас, тогда начинаете вести другую жизнь… Это как разница между периодами до и после Рождества Христова», - пояснила собеседница издания.

В минувшие выходные на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании началась стрельба. В результате пострадали три человека - один из них погиб. Экс-лидера США спасло чудо: он вовремя повернул голову и пуля задела только его ухо.

После этого окруженный охраной окровавленный Трамп успел поднять руку со сжатым кулаком. Этот кадр опубликовал в своем аккаунте X миллиардер Илон Маск. Снимок за несколько часов набрал 114 миллионов просмотров.

В Секретной службе США заявили, что ликвидировали подозреваемого в стрельбе. Им оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

Установлено, что стрелок прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены.