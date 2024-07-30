«Он сошел с ума!». Французский политик призвал уничтожить Евросоюз
Евросоюз необходимо уничтожить, поскольку он «сошел с ума» и не хочет урегулирования на Украине. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
По его словам, европейские чиновники собираются бойкотировать заседания, которые как председатель ЕС будет организовывать Венгрия. Это связано с тем, что премьер страны Виктор Орбан недавно посетил Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим ЕС!» - подытожил Филиппо.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию « детским садом ». Кроме того, он обвинил Польшу в лицемерии из-за закупок российского газа.