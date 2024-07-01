«Он об этом говорил». В США напомнили о заявлении Путина

«Нам нужно жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. <…> Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил президент России Владимир Путин», - отметил эксперт.

По его мнению, США не нужен будет военный бюджет размером в триллион долларов, если власти страны перестанут рассматривать большую часть планеты в качестве потенциального противника.

Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту границ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству.