«Он об этом говорил». В США напомнили о заявлении Путина
США нужно отказаться от силового давления на страны, которые не согласны с ними по разным вопросам. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«Нам нужно жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. <…> Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил президент России Владимир Путин», - отметил эксперт.
По его мнению, США не нужен будет военный бюджет размером в триллион долларов, если власти страны перестанут рассматривать большую часть планеты в качестве потенциального противника.
Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов средства на развитие Штатов и защиту границ.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству.